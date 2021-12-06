Cтатистика добових випадків ковіду опустилася до двомісячного мінімуму.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 4478 нових випадків коронавірусної хвороби. Це найменша кількість добових захворювань за понад два місяці – попередній мінімум був 26 вересня (3007 випадків).

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Це випливає із даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість добових випадків ковіду виявили в Києві (704), у Житомирській (296), Донецькій (290), Черкаській (278) областях.

Водночас якщо порівнювати статистику захворювань тиждень до тижня, то помітно, що інтенсивність передачі вірусу в ланцюжках поволі зростає. Якщо цей процес не сповільниться, то невдовзі в Україні почне підійматися нова хвиля пандемії.

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

Минулої доби із підозрою на ковід шпиталізували 1660 осіб.

За неділю зафіксували 239 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

Динаміка ПЛР-тестів із позитивним результатом на захворювання

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 501 955 осіб.

Померло 88 519 людей.