Cтатистика добових випадків ковіду опустилася до двомісячного мінімуму.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 4478 нових випадків коронавірусної хвороби. Це найменша кількість добових захворювань за понад два місяці – попередній мінімум був 26 вересня (3007 випадків).

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість добових випадків ковіду виявили в Києві (704), у Житомирській (296), Донецькій (290), Черкаській (278) областях.

 

Водночас якщо порівнювати статистику захворювань тиждень до тижня, то помітно, що інтенсивність передачі вірусу в ланцюжках поволі зростає. Якщо цей процес не сповільниться, то невдовзі в Україні почне підійматися нова хвиля пандемії.

  

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

 

Минулої доби із підозрою на ковід шпиталізували 1660 осіб.

 

За неділю зафіксували 239 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Динаміка ПЛР-тестів із позитивним результатом на захворювання 

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 501 955 осіб.

 

Померло 88 519 людей.

 

06.12.2021

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