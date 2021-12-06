Cтатистика добових випадків ковіду опустилася до двомісячного мінімуму.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 4478 нових випадків коронавірусної хвороби. Це найменша кількість добових захворювань за понад два місяці – попередній мінімум був 26 вересня (3007 випадків).
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.
Найбільшу кількість добових випадків ковіду виявили в Києві (704), у Житомирській (296), Донецькій (290), Черкаській (278) областях.
Водночас якщо порівнювати статистику захворювань тиждень до тижня, то помітно, що інтенсивність передачі вірусу в ланцюжках поволі зростає. Якщо цей процес не сповільниться, то невдовзі в Україні почне підійматися нова хвиля пандемії.
Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)
Минулої доби із підозрою на ковід шпиталізували 1660 осіб.
За неділю зафіксували 239 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.
Динаміка ПЛР-тестів із позитивним результатом на захворювання
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 501 955 осіб.
Померло 88 519 людей.
06.12.2021