У дверях спочатку вкінці

Василь МАХНО

 

накине повітря зі саквами

на пологі горби плечей

прощальний Григорій Савич

підходить уже до дверей

 

у нього сопілка з флейтою

чорна земля Чорнух

голос – як риска крейдяна

письмо – золотавий пух

 

бджола – господиня пасіки

мандрівка – під шкірою стіп

від Водохреща до Спасівки

ловець невловимих світів

 

шукач рівноваги й поетики

самотностей – смислів – причин

саду божественних –  все-таки

симфоній майбутніх тичин

 

прощальний – та все ж бароковий

самотній – та все ж один

зі словом й божественним оком

округлий сковородин

 

бо все тут розходиться колами

і космос круглястий як дім

і вийшовши в світ за околиці

повертаєшся по воді

 

чомусь не достатньо пояснень

і вказаних нам реченців

Григорій Савич так вчасно

у дверях – спочатку вкінці

 

 

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