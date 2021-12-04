Динаміка поширення коронавірусу в Україні знову прискорилася.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 13 206 нових випадків коронавірусної хвороби.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Це випливає із даних, оприлюднених у суботу Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість добових випадків ковіду виявили в Києві (1588), у Полтавській (924), в Одеській (848), Донецькій (816), Дніпропетровській (770), Львівській (739) областях.

Якщо порівнювати динаміку зміни захворювань у порівнянні тиждень до тижня, то помітно, що графік почав іти вгору вперше за півтора місяці падіння. Це означає, що інтенсивність передачі вірусу SARS-CoV-2 у ланцюжках зросла.

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

Минулої доби із підозрою на ковід шпиталізували 2764 особи.

За день зафіксували 436 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 490 855 осіб.

Померло 88 002 людини.