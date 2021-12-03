Галицькі хроніки COVID-19: 4 грудня 2021

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 437 209 хворих на сovid-19. За минулу добу 1 319 нових випадків: 739 – на Львівщині, 249 – на Тернопіллі та 331 – на Івано-Франківщині.

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 38 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 25 – у Львівській області, 7 – у Тернопільській області, 6 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,39% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 442 смертей від ковіду.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

4 грудня 2021 р. (08:00): 103 226 випадків, 249 нових

 

Тернопіль – 64 особи

Бережанський район – 20 осіб

Борщівський район – 14 осіб

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 4 особи

Заліщицький район – 17 осіб

Збаразький район – 15 осіб

Зборівський район – 13 осіб

Козівський район – 17 осіб

Кременецький район – 20 осіб

Лановецький район – 5 осіб

Монастириський район – 6 осіб

Підволочиський район – 9 осіб

Підгаєцький район – 5 осіб

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 20 осіб

Чортківський район – 9 осіб

Шумський район – 1 особа

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

4 грудня 2021 р. (08:00): 211 606 випадків, 739 нових

 

Львів – 216 осіб

Бродівський район – 21 особа

Буський район – 22 особи

Городоцький район – 34 особи

Дрогобицький район – 34 особи

Жидачівський район – 19 осіб

Жовківський район – 58 осіб

Золочівський район – 24 особи

Кам'янко-Бузький район – 20 осіб

Миколаївський район – 39 осіб

Мостиський район – 5 осіб

Перемишлянський район – 23 особи

Пустомитівський район – 35 осіб

Радехівський район – 21 особа

Самбірський район – 11 осіб

Сколівський район – 3 особи

Сокальський район – 67 осіб

Старосамбірський район – 7 осіб

Стрийський район – 59 осіб

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 20 осіб

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

4 грудня 2021 р. (08:00): 122 377 випадків, 331 нових

 

Івано-Франківськ – 109 осіб

Тисменицький район – 13 осіб

Надвірнянський район – 21 особа

Снятинський район – 2 особи

Косівський район – 37 осіб

Калуський район – 58 осіб

Долинський район – 9 осіб

Галицький район – 5 осіб

Коломийський район – 22 особи

Рожнятівський район – 23 особи

Богородчанський район – 19 осіб

Городенківський район – 5 осіб

Верховинський район – 3 особи

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)

 

 

04.12.2021

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