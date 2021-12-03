Галицькі хроніки COVID-19: 4 грудня 2021

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 437 209 хворих на сovid-19. За минулу добу 1 319 нових випадків: 739 – на Львівщині, 249 – на Тернопіллі та 331 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 38 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 25 – у Львівській області, 7 – у Тернопільській області, 6 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,39% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 442 смертей від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 грудня 2021 р. (08:00): 103 226 випадків, 249 нових
Тернопіль – 64 особи
Бережанський район – 20 осіб
Борщівський район – 14 осіб
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 4 особи
Заліщицький район – 17 осіб
Збаразький район – 15 осіб
Зборівський район – 13 осіб
Козівський район – 17 осіб
Кременецький район – 20 осіб
Лановецький район – 5 осіб
Монастириський район – 6 осіб
Підволочиський район – 9 осіб
Підгаєцький район – 5 осіб
Теребовлянський район – 4 особи
Тернопільський район – 20 осіб
Чортківський район – 9 осіб
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 грудня 2021 р. (08:00): 211 606 випадків, 739 нових
Львів – 216 осіб
Бродівський район – 21 особа
Буський район – 22 особи
Городоцький район – 34 особи
Дрогобицький район – 34 особи
Жидачівський район – 19 осіб
Жовківський район – 58 осіб
Золочівський район – 24 особи
Кам'янко-Бузький район – 20 осіб
Миколаївський район – 39 осіб
Мостиський район – 5 осіб
Перемишлянський район – 23 особи
Пустомитівський район – 35 осіб
Радехівський район – 21 особа
Самбірський район – 11 осіб
Сколівський район – 3 особи
Сокальський район – 67 осіб
Старосамбірський район – 7 осіб
Стрийський район – 59 осіб
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 20 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 грудня 2021 р. (08:00): 122 377 випадків, 331 нових
Івано-Франківськ – 109 осіб
Тисменицький район – 13 осіб
Надвірнянський район – 21 особа
Снятинський район – 2 особи
Косівський район – 37 осіб
Калуський район – 58 осіб
Долинський район – 9 осіб
Галицький район – 5 осіб
Коломийський район – 22 особи
Рожнятівський район – 23 особи
Богородчанський район – 19 осіб
Городенківський район – 5 осіб
Верховинський район – 3 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
04.12.2021