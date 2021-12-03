Кулеба відмовився давати Росії ґарантії, що Україна не вступить у НАТО.

 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не розглядає російської ідеї ґарантувати відмову від вступу до НАТО. Навпаки, офіційний Київ очікує ґарантій ненападу з боку Москви.

 

 

 

Про це Кулеба заявив у інтерв'ю аґенції AFP під час свого візиту до Стокгольма.

 

"То Росія пересовує кордони, і то Росія порушує міжнародне право. Я відкидаю ідею про те, що ми маємо ґарантувати щось Росії. То Росія має ґарантувати, що вона не продовжуватиме своєї агресії проти будь-якої країни", – сказав Кулеба.

 

У розмоваі з журналістом латвійського порталу Sargs.lv Кулеба заявив, що перспектива українського членства в НАТО залежить від трьох столиць.

 

"За моїми підрахунками, Україна приєднається до НАТО, коли три столиці країн НАТО змінять погляд на відносини з Україною, нарешті почавши сприймати Україну як незалежну і самостійну державу, а не як додаток до Росії", – заявив Кулеба в інтерв'ю, текст котрого подає українське посольство в Латвії. 

 

Водночас, Кулеба відмовився назвати ці три столиці.

 

"На це питання я дипломатично промовчу. Але я точно знаю, що коли в цих столицях відбудеться зміна думки і вони більше не будуть будувати свої відносини з Україною через призму двосторонніх відносин з Росією, ситуація кардинально зміниться. Однак поки ця точка зору не зміниться, НАТО відкриє нам лише вікна для співпраці з Україною, але двері для приєднання поки що будуть зачинені", – заявив голова МЗС.

 

Дмитро Кулеба заявив, що відмова країн НАТО посилити Україну заохочує Росію до агерсії.

 

"Країни Центральної та Східної Європи, які з егоїстичних міркувань є песимістами щодо України, мають підтримувати Україну в ім'я своїх інтересів національної безпеки, оскільки сьогодні саме Україна є тим рубежем, який фактично стримує геополітичні амбіції Путіна. Звичайно, багато західних політиків досі вважають, що навіть якщо Путіну вдасться підкорити Україну, він не перетне червоних ліній проти Європейського Союзу та країн-членів НАТО. Тут мені доведеться засмутити своїх західних колег, тому що це дуже наївно. Наш досвід показує: Володимир Путін до останнього свого подиху намагатиметься захопити якомога ширші території, використовуючи при цьому всі можливі засоби. Більш того, слід прогнозувати: що ближче буде останній подих Путіна, то зухвалішими стануть ці спроби. Це означає, що можна очікувати будь-яких дій з боку Росії", – застеріг Кулеба.

 

"Жоден із західних політиків, так само як і народ України, не могли уявити, що Росія окупує Крим у 2014 році. Я сам тоді не міг у це повірити. Однак це сталося. На даний момент ніщо вже не здається перешкодою для Росії", – резюмував Кулеба.

 

03.12.2021

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