Закон про стимулювання вакцинації: Офіс Президента боявся інфляції.

 

Офіс Президента вирішив не виплачувати фінансового стимулу вакцинованим "живими грішми", аби не спровокувати зростання інфляції.

 

 

Про це розповів радник Президента України з економічних питань Олег Устенко в коментарі телеканалу "Дім/Дом".

 

"Живі гроші мають зворотний бік медалі. Якщо ти роздаватимеш живими грошима, то ти взагалі можеш стимулювати інфляцію. Крім того, живі гроші можуть піти з української економіки, наприклад, витратяться на імпорт", – прокоментував Устенко.

 

Радник Президента додав: коли видаєш людям готівку, то неможливо проконтролювати, на що їх витратять.

 

Тисячу надаватимуть через систему "Дія". Ініціатори закону вирішили обмежити сфери бізнесу, через котрі їх можна витратити, адже ще одна ціль програми – підтримати підприємців, котрі найбільше страждають. Зі слів Устенка, найсерйозніше завжди страждає сектор послуг.  

 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у п'ятницю на засіданні парламенту: Кабінет Міністрів очікує, що програмою з виплати допомоги вакцинованим скористаються вісім мільйонів українців.

 

"Стосовно тисячі гривень на підтримку бізнесу і підвищення мотивації щодо вакцинації українських громадян. Дякую народним депутатам, вчора під час голосування змін до бюджету на цей рік закладено на ці потреби цього року 8 млрд грн. Тобто 8 мільйонів громадян, як ми очікуєм, звернуться і скористаються цією можливістю цього року, всі будуть забезпечені цими коштами", – цитує "Економічна правда".

 

У четвер Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до закону про держбюджет-2021 (законопроєкт №6297), яким виділяється 8 млрд грн на надання допомоги у рамках програми "єПідтримка".

 

Уряду доручили затвердити порядок надання допомоги в рамках програми "єПідтримка", її розмір та вимоги до суб'єктів. А також – прийняти у триденний строк з дня набуття чинності закону нормативно-правові акти, необхідні для його реалізації.

 

Програма, в рамках якої повністю вакцинованим українцям виплатять по 1 тисячі гривень, матиме назву "єПідтримка" і стартуватиме 19 грудня.

 

03.12.2021

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