Кулеба обговорив із Блінкеном "жорсткі економічні санкції".

 

Державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Стокгольмі обговорив питання врегулювання конфлікту на Донбасі та відновлення суверенітету України у міжнародно визнаних кордонах.

 

 

Як повідомив речник американського зовнішньополітичного відомства Нед Прайс, зустріч відбулася на полях міністерської зустрічі ОБСЄ у столиці Швеції.

 

"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Кулеба обговорили необхідність дипломатичного, мирного врегулювання конфлікту на Донбасі і повного відновлення суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом, зважаючи на російську агресію, що триває", – поінформував речник.

 

Зі слів Прайса, Блінкен підтвердив відданість Сполучених Штатів незалежності та територіальній цілісності України та наголосив, що "повне виконання "Мінських угод" є найкращим шляхом уперед".

 

Держсекретар та міністр закордонних справ також обговорили шляхи поглиблення двосторонніх відносин.

 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що в нього із американським колегою була "дружня зустріч". "Працюємо над розробкою комплексного пакету стримування РФ від подальших агресивних дій, включно з жорсткими економічними санкціями. Ми підтвердили важливість міцного стратегічного партнерства України та США", – написав Кулеба у twitter.

 

Ентоні Блінкен зустрівся у Стокгольмі і з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Голова американської дипломатії закликав Росію відвести свої війська, розміщені поблизу України, і дотримуватися "мінських домовленостей", попередивши Москву про "значні наслідки" у разі агресії проти України.

 

Блінкен "повторив заклик Сполучених Штатів до Росії відвести свої сили і повернутися до позицій мирного часу і дотримуватися Мінських домовленостей та припинення вогню на Донбасі". Він наголосив, що "найкращий спосіб запобігти кризі – дипломатія", повідомляє "Радіо Свобода".

 

"Якщо Москва вибере шлях військової ескалації, держсекретар дав зрозуміти, що Сполучені Штати і наші союзники готові вдатися до значних наслідків", – сказав Прайс.

 

Натомість Лавров сказав Блінкену, що Москві потрібні "довгострокові гарантії безпеки", які зупинять розширення НАТО на схід, і це "слід розглядати як нагальну вимогу", повідомило МЗС Росії після переговорів.

 

Лавров застеріг Вашингтон від "втягування України в геополітичні ігри Сполучених Штатів".

 

Голова МЗС Росії повторив заяву, зроблену 1 грудня президентом Володимиром Путіним, який вимагав юридичних гарантій того, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгортатиме зброю поблизу кордонів Росії, маючи на увазі на постачання зброї Україні від Заходу та спільні військові навчання.

 

03.12.2021

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