Укрзалізниця призначила два додаткові поїзди до Перемишля.

АТ «Укрзалізниця» перед початком різдвяно-новорічних святкувань призначила два додаткові поїзди до Перемишля. Про це повідомила пресслужба підприємства.

Поїзд №36/35 Одеса – Перемишль курсуватиме щоденно з 11 грудня і відправлятиметься з Одеси о 18:22, прибуваючи до кінцевої станції о 9:02. З Перемишля поїзд відправлятиметься о 18:59 і прибуватиме до Одеси о 10:54.

Поїзд №89/90 відправлятиметься з 12 грудня у дні курсування зі Львова о 16:20 і до Перемишля прибуватиме о 18:19. З Перемишля поїзд відправлятиметься о 10:18 і прибуватиме до Львова о 13:45.

В Укрзалізниці акцентували, що для поїздки у поїздах далекого сполучення пасажири повинні мати сертифікат про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання у додатку «Дія».

Нагадаємо, АТ «Укрзалізниця» запровадила додаткові маршрути у новому графіку перевезень.

Фото uz.gov.ua, tvoemisto.tv