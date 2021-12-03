В Україні виявили 14 тисяч захворювань на ковід, 23 тисячі одужало.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 13 777 нових випадків коронавірусної хвороби. При тім одужало 22 893 пацієнти.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільше випадків ковіду зафіксували у Києві (1376), у Дніпропетровській (920), Одеській (862), Донецькій (751), Львівській (714) областях.

 

Динаміка тестувань із позитивним результатом

 

За вчора із підозрою на COVID-19 шпиталізували 2 992 пацієнтів.

 

За добу зафіксували 509 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб) 

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 477 649 осіб.

 

Померло 87 566 людей.

 

03.12.2021

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