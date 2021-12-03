В Україні виявили 14 тисяч захворювань на ковід, 23 тисячі одужало.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 13 777 нових випадків коронавірусної хвороби. При тім одужало 22 893 пацієнти.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.
Найбільше випадків ковіду зафіксували у Києві (1376), у Дніпропетровській (920), Одеській (862), Донецькій (751), Львівській (714) областях.
Динаміка тестувань із позитивним результатом
За вчора із підозрою на COVID-19 шпиталізували 2 992 пацієнтів.
За добу зафіксували 509 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.
Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 477 649 осіб.
Померло 87 566 людей.
03.12.2021