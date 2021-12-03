В Україні виявили 14 тисяч захворювань на ковід, 23 тисячі одужало.

Порядок з хаосу

Ольга ВОРОБЙОВА

Стан, в якому ми перебуваємо – це стан епістемічної розгубленості. Людина більше не може бути певна того, що вона знає. Сподіваюся, що розуміння шляху виникне в поєднанні науки і мистецтва.