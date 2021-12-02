Суд оголосив вирок у справі про вбивство екс-депутата Ґосдуми Вороненкова.

Суд у Києві оголосив вирок у справі про вбивство екс-депутата Ґосдуми РФ Дениса Вороненкова у 2017 році.

Про це повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

"Шевченківський районний суд Києва, який розглядав справу щодо вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, оголосив вирок у цій резонансній справі. Обвинуваченого, який, за даними слідства, підвозив виконавця на місце вчинення злочину, а потім вчинив дії на знищення автомобіля як речового доказу, суд визнав винним у пособництві умисному вбивстві Дениса Вороненкова, а також у незаконному зберіганні зброї, та засудив до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Це те покарання, на якому наполягав прокурор у дебатах", – написала речниця у Facebook.

Разом з тим суд виправдав іншого обвинуваченого, який, за даними слідства, стежив за потерпілим, збирав інформацію щодо способу його життя, а також брав участь у плануванні місця та часу скоєння злочину.

Прокуратура оскаржуватиме рішення суду в частині виправдання цього чоловіка, бо вважає поблажливість Феміди необґрунтованою.

Дениса Вороненкова застрелили 23 березня 2017 року в центрі Києва. Внаслідок стрілянини також поранили його охоронця і самого нападника, який пізніше помер від поранень.

Слідство встановило, що злочин скоїв громадянин України Павло Паршов за попередньою змовою з громадянами України Юрієм Василенком, Ярославом Левенцем, Олександром Лосем та Ярославом Тарасенком. Лося і Тарасенка затримали.

Замовником вбивства нібито був підконтрольний ФСБ РФ "кримінальний авторитет" Володимир Тюрін, який мав особистий мотив – раніше він був цивільним чоловіком Марії Максакової, вдови Вороненкова.

Згідно з версією слідства, Тюрін погодився на фінансування та організацію злочину в обмін на преференції з боку російських спецслужб щодо контролю кримінальних угруповань на території Росії і деяких країн СНД, вбивство готувалося разом із керівництвом ФСБ Росії, нагадує УНІАН.