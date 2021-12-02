У Франківській ратуші стартує виставка проєкту «Ревізіоністський синдром».

 

В Івано-Франківському краєзнавчому музеї у п’ятницю, 3 грудня, відбудеться відкриття виставки митецько-дослідницького проєкту «Ревізіоністський синдром» Юрія Андруховича та Нікіти Кадана.

 

 

Це перша колаборація Юрія Андруховича та Нікіти Кадана, а також перший проєкт Кадана, присвячений строкатому локальному контексту Франківська.

 

 

Проєкт порушує теми політичної обумовленості написання історії мистецтва, можливостей альтернативної історії, а також психічних і соціальних передумов існування узгодженої картини світу, зазначила організаторка виставки Альона Каравай.

 

Автори проєкту «Ревізіоністський синдром» запрошують ознайомитися з архівами N. – невідомого франківського художника, який по пам’яті відтворив картини, побачені на спільній виставці східно- та західноукраїнських авангардистів у Станіславові в 1931 році. Картини N. малював вже у зрілому віці – коли страждав на ревізіоністський синдром і вірив, що його розповіді про минуле впливають на перебіг подій та змінюють історичну дійсність. У франківській Ратуші буде представлено понад 50 робіт N. Решта, ймовірно, була втрачена або знищена опікунами як мотлох.

 

Разом з роботами N. у проєкті можна буде почути архівний 10-хвилинний запис харківської радіопередачі, який, ймовірно, є єдиним свідченням існування виставки у просторі та часі.

 

 

«Я ще ніколи не брав участі у проєктах, де історія міжвоєнного аванґарду 1920-30-х років аж так рельєфно нагадувала би про свій трагізм і болісно втручалася в наше сьогодні. Сенсаційна знахідка Нікіти – більш як пів сотні робіт незнаного франківського художника-«ревізіоніста», що пішов із життя довічним пацієнтом обласного психдиспансеру, – не тільки приголомшує, але і спокушає перевинаходити минуле, заповнювати його фактами історичної Альтернативи. Окремий бонус: де ще ви почуєте реальні радіоголоси з 1931 року. Приходьте до ратуші на зустріч із Неможливим!», – розповів письменник Юрій Андрухович.

 

Презентація проєкту «Ревізіоністський синдром» в Івано-Франківській ратуші з авторською екскурсією запланована на 17:00 3 грудня, виставка діятиме до 30 грудня.

 

Уточнимо, ревізіоністський синдром – психічний розлад, при якому носій розладу впевнений, ніби його розповідь про історичні події дійсно впливає на факти минулого і, відповідно, змінює стан речей у теперішньому часі.

 

Фото kurs.if.ua, facebook.com/protoprodukciia

02.12.2021

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