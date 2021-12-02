Президенти України, Литви і Польщі закликали посилити санкції проти Росії.

Володимир Зеленський, Анджей Дуда і Ґітанас Наусєда оприлюднили спільну заяву з оказії 30-ї річниці визнання відновлення незалежності України Польщею і Литвою.

Лідери країн зазначили, що визнання української незалежності у 1991-му "стало важливою віхою на шляху до повноцінного возз’єднання Європи", – ідеться у зверненні, оприлюдненому на інтернет-сторінці Офісу Президента.

Президенти проголосили себе спадкоємцями партнерства, котре сягає XІІІ століття: вони нагадали, що "демократична традиція, яка розвивалася у Співдружності Королівства Польського і Великого князівства Литовського, а також під час руху «Солідарність» у Польщі, Реформаторського руху «Саюдіс» у Литві, Революції Гідності в Україні та у ході боротьби білорусів за демократію, відображає рішуче прагнення до свободи, прав людини та демократії в Центральній та Східній Європі".

Зеленський, Дуда і Наусєда підкреслили, що з того часу відносини справжнього стратегічного партнерства "успішно витримали випробування часом і продовжують зміцнюватися", а також підтвердили свою відданість майбутній співпраці "на основі спільних цінностей та інтересів".

Україна та Польща в особі своїх президентів підтвердили повну підтримку членства України в ЄС та НАТО.

Президенти висловили взаємну підтримку та солідарність у зв’язку з міграційною кризою, "штучно створеною та організованою Мінськом на литовсько-білоруському та польсько-білоруському кордонах", та заявили про рішучість об’єднати зусилля для протидії цій кризі. "Ця гібридна атака є прямою загрозою безпеці всієї Європи", – йдеться у заяві.

Керівники держав висловили особливу стурбованість "у зв’язку з триваючим погіршенням безпекової ситуації та стабільності в регіоні, а також зростаючими загрозами, включно з гібридними, що є результатом, зокрема, російської агресії, а також погодилися з необхідністю спільних зусиль для посилення стійкості до цих загроз для протидії їм у більш ефективний та скоординований спосіб".

Зеленський, Дуда і Наусєда підтвердили тверду відданість подальшому зміцненню європейської енергетичної безпеки, і, зокрема, висловили глибоку стурбованість проєктом "Північний потік – 2", який є викликом для безпеки європейського регіону. А також висловили готовність спільно діяти з метою протистояння монополізації європейського газового ринку Росією, яка використовує енергетику як геополітичний інструмент.

Президенти підтвердили відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води, закликали міжнародне співтовариство посилити санкції проти Російської Федерації через її триваючу агресію проти України та ще раз закликали Кремль до деескалації ситуації шляхом відведення своїх військ від кордонів України та з її тимчасово окупованих територій.