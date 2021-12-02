Лавров заявив, що Україна стає щораз зухвалішою.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про те, що Україна стає щораз більше зухвалою, а українська влада керується войовничими інтенціями.

Про це Лавров сказав у коментарі російським медіям, повідомляє "РІА Новості".



Лавров розповів, що він листується з колегами із Франції та Німеччини, "які багато років обіцяють вплинути на Київ", але нічого не відбувається.





"Навпаки, Київ стає все більш і більш зухвалим, я б сказав, у своїй агресивності у стосунку до "Мінських домовленостей", у стосунку до Російської Федерації і у своїх спробах спровокувати Захід на підтримку його войовничих устремлінь", - сказав Лавров.





Голова російського МЗС заявив, що Захід "не перший рік провокує Україну на антиросійські дії", і що українська влада "може зірватися на військові авантюри".





"Якщо Захід не зможе утримати Україну, а, навпаки, її під'юджуватиме, звичайно ж, ми приймемо всі необхідні кроки щодо надійного забезпечення своєї безпеки", – наголосив Лавров.