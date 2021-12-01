Росія розпочала військові навчання недалеко від українського кордону.

У Росії розпочались військові навчання в Південному військовому окрузі, котрий межує зі східним кордоном України.

Про це йдеться у повідомленні Південного військового округу РФ.

Навчання відбуватимуться на 30 полігонах у Ростовській, Астраханській і Волгоградській областях, Кубані, Ставропольському краю, тимчасово окупованому Криму та Північному Кавказі.

У повідомленні зазначено, що для тренувань також залучать російські військові бази у Південному Кавказі.

Окрім військовослужбовців у військових частинах ПВО, до навчань залучили додатково ще понад 10 тисяч військовиків із мотострілецьких дивізій інших військових округів.

Урочистий мітинг з початку навчань відкрив заступник міністра оборони РФ Юнус-Бек Євкуров у окупованому Севастополі.