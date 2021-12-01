Таліби влаштували перестрілку з іранськими прикордонниками.

Бойовики «Талібану» взяли в полон кількох іранських прикордонників.

 

 

Масштабні сутички зі застосуванням важких озброєнь спалахнули в середу на кордоні Ірану та Афганістану між іранськими прикордонниками та бойовиками радикального руху «Талібан». Про це повідомила афганська інформаційна аґенція Aamaj News. За її інформацією, перестрілка на кордоні розпочалася приблизно о 17:30 за місцевим часом. Про причини конфлікту не повідомляють.

 

Наразі інтенсивні збройні сутички відбуваються у повіті Канґ провінції Німроз на півночі Афганістану. Представники талібів просять місцевих мешканців полишити свої будинки.

 

Наразі таліби стягують до кордону бронетехніку, у тому числі ту, що була залишена на афганській території армією США. Крім цього, обидві сторони активно застосовують артилерію.

 

Декілька контрольно-пропускних пунктів Ірану, розташованих на афгано-іранському кордоні, внаслідок інтенсивних збройних сутичок перейшли під контроль бойовиків «Талібану», повідомила аґенція. Йдеться, зокрема, про КПП «Дхеріс» та «Дост-Мохаммад». Декілька іранських прикордонників були взяті в полон радикалами.

 

Місцеві жителі, дотримуючись вказівок бойовиків «Талібану», були змушені залишити свої будинки.

01.12.2021

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