НАТО пообіцяло посилити Україну та Грузію на тлі російської загрози.

Генсек НАТО Столтенберг заявив, що НАТО вважає неприйнятною навіть саму думку про те, що Росія може мати свою сферу впливу.

 

 

НАТО надаватиме активну підтримку Україні та Грузії щодо нарощування ними своїх військових можливостей. Таке в середу, першого грудня, пообіцяв генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції в Ризі за підсумками зустрічі глав МЗС країн Альянсу. Його виступ опубліковано на офіційному сайті Північноатлантичного альянсу.

 

«Грузія та Україна є давніми і близькими партнерами НАТО. Вони зробили значний внесок у наші місії та операції. Ці країни домагаються членства в НАТО. В Україні й Грузії ми проводимо навчання, забезпечуємо обмін інформацією, постачаємо техніку, також підтримуємо процес реформ», – пояснив генсек НАТО. За його словами, така допомога дозволить посилити Україну та Грузію та дасть їм можливість надалі самостійно захистити себе у разі потреби.

 

Столтенберг також заявив, що НАТО вважає неприйнятною навіть саму думку про те, що Росія може мати свою сферу впливу, оскільки всі її сусіди – це суверенні держави. «Сама постановка питання відображає тезу, яка має викликати нашу настороженість і яка неприйнятна. Це теза, що Росія має сферу інтересів. Це означає фактичне визнання, що Росія може контролювати, що роблять її сусіди, які є суверенними державами», – заявив керівник НАТО

 

Він зазначив, що країни НАТО можуть використати «фінансові та економічні санкції та політичні заборони» проти Росії у разі застосування сили в Україні.

01.12.2021

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