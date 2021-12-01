Столтенберг закликав не плутати захист союзників із НАТО й підтримку України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав не плутати підтримку альянсом своїх країн-членів у межах договору альянсу та допомогу партнерам, таким, як Україна.

Про це Столтенберг заявив у коментарі журналістам у Ризі напередодні зустрічі голів МЗС країн Північноатлантичного альянсу, передає аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що важливо розуміти різницю між союзниками з НАТО і партнером, Україною. Союзникам із НАТО ми гарантуємо захист у межах п'ятої статті статуту альянсу, і ми захищатимемо всіх союзників. А Україна - це партнер. Це партнер, якого ми високо цінуємо, ми надаємо їй політичну й практичну підтримку", – заявив Столтенберг, відповідаю.чи на запитання про те, як Північноатлантичний альянс може реагувати у разі загострення ситуації з військами РФ поблизу кордону з Україною.

Столтенберг сказав, що "Росія заплатить високу ціну, якщо використає збройні сили проти такої незалежної країни, як Україна".

Він не став уточнювати. "У нас є різні варіанти реакції", – запевнив генеральний секретар альянсу.

Голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен зі свого боку попередив РФ про неприпустимість загострення ситуації на кордоні з Україною.

"Будь-яка ескалація з боку Росії викликає у США велике занепокоєння. А будь-яка нова агресія призведе до серйозних наслідків", – сказав Блінкен на прес-конференції.