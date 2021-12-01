Минулої доби в Україні виявили 12 тисяч випадків ковіду, одужало 26 тисяч.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 11 960 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало 26 160 осіб.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених Міністерством охорони здоров'я у вівторок.

 

Найбільшу кількість захворювань виявили у Києві (1592), у Полтавській (905), Запорізькій (760), Київській (704) областях.

 

Частка тестів із позитивним результатом

 

Минулої доби із підозрою на ковід шпиталізували 3 629 осіб.

 

За день зафіксували 557 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. 

 

 

За весь час пандемії в Україні захворіла 3 450 341 особа.

 

 

Згідно з офіційними даними, померло 86 532 людини.

 

 

01.12.2021

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