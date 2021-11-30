Невизнаний світом правитель Білорусі Лукашенко визнав Крим російським.

Відповідна його заява пролунала в інтерв'ю інформаційному агентству «РИА Новости».

У вівторок, 30 листопада, білоруський диктатор Олександр Лукашенко дав велике персональне інтерв'ю генеральному директорові російського інформаційного агентства «РИА Новости» Дмітрію Кісєльову. Провідними тема розмови, яка пройшла у Мінську, у Палаці Незалежності, були двосторонні відносини Росії та Білорусі, інтеграція в рамках Союзної держави, міґраційна криза на кордоні з ЄУ, конституційна реформа в республіці.

У ході розмови Лукашенко, зокрема, заявив, що має намір відвідати Крим. Він запевнив, що вже домовився про це з главою російської держави Володимиром Путіним.

«Мої відвідини Криму, на що маю цілковите право, під чиїм він там протекторатом, керівництвом, і чий би не був Крим. Це і мій Крим. У нас певна домовленість із Путіним, що ми в Криму побуваємо», – запевнив білоруський диктатор.

На пряме запитання інтерв’юера – кому належить Крим – Лукашенко відповів: «Ми всі розуміли, що Крим де-факто – це російський Крим. Після референдуму й де-юре Крим став російським», – заявив білоруський лідер.

Лукашенко додав, що й сама його поїздка до Криму означатиме визнання ним півострова частиною РФ. «Якщо президент (Білорусі, – Z) вже туди (до Криму, – Z) приїхав… з президентом Росії. Слухайте, які ще можуть бути визнання?! Це вже масло масляне, як у Росії кажуть», – зазначив він.