ВР ухвалила давно анонсований "ресурсний" законопроєкт.

Верховна Рада України прийняла законопроєкт №5600 "щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень", який пропонує підвищення ставок низки податків. У депутатській залі його називали "ресурсним" законопроєктом. "За" проголосувало 255 народних депутатів.

Про це повідомляє інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

Перед голосуванням на прохання голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії із законопроєкту виключили поправку щодо ставки ренти на руду.

"Прошу не підтримувати поправку №97, оскільки вона пов'язана з формулою нарахування ренти на руду, а нинішні світові ціни не відповідають очікуванням, які були на початковому етапі", – звернувся Арахамія.

Ухвалення законопроєкту згадуєтья у меморандумі України з Міжнародним валютним фондом. Згідно з меморандумом, Україна зобов'язалася до кінця листопада ухвалити цей закон, що дасть змогу наступного року збільшити доходну частину бюджету на 0,5% ВВП.

"Це, мабуть, найскладніший законопроект для нашого комітету цього року", – сказав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев із трибуни Верховної Ради. Він додав, що парламентарі подали 11,5 тис. поправок до законопроекту після першого читання.

Закон, зокрема, містить норму про звільнення на 15 років нових компаній у шахтарських містах від низки податків у рамках спецрежиму оподаткування.

Щодо адміністрування податків, то до другого читання комітет вилучив норму про вимогу податкової застави на період оскарження податкового повідомлення-рішення.

Закон також встановлює можливість за рішенням суду тимчасово обмежити право в'їзду керівника компанії, яка має податковий борг.

Окрім того, закон встановлює обмеження на списання збитків великими платниками податку на прибуток, а саме – збитки враховуються до повного погашення, але частинами по 50% щорічно.

Закон звільняє від оподаткування прибуток виробників свійської птиці, крім курей.

Закон до 2025 року продовжує пільги щодо розстрочення ПДВ за імпорту обладнання.

Крім того, законопроект дозволяє держслужбовцям, які не виконували публічних функцій із 2010 року, взяти участь у податковій амністії.

Видання "Економічна правда" зазначає, що з законопроєкту прибрали правки, котрі грали на користь бізнесу Ріната Ахметова.

"Текст законопроект №5600 неодноразово змінювався. Востаннє критичні зміни до законопроєкту вносилися після розгляду податковим комітетом до другого читання. Тоді депутати вирішили видозмінити систему оподаткування видобутку руди рентною платою. Чинна система оподаткування рентою, яка діє до набуття чинності законопроєктом №5600, передбачає ставку 11-12%, яка нараховується з індексу IODEX 58% FE CFR China. Законопроєктом №5600 передбачається стягнення ренти з ринкової вартості руди з вищим вмістом руди, а саме індексу IODEX 62% FE CFR China, який розраховує інформаційне агентство Platts. Що вищою буде ця ринкова вартість, то більшою буде ставка ренти. До другого читання цю норму планували видозмінити. З ринкової вартості руди пропонували виключити вартість фрахту (близько 10% від ринкової ціни). У разі, якби законопроєкт ухвалили саме у такій редакції, то надходження від ренти були б навіть меншими, аніж є зараз. Напередодні голосування законопроєкту у другому читанні народні депутати вирішили відмовитися від такого зменшення", – прокоментували в "ЕП".

Видання прогнозує, що "підняття рентних ставок боляче вдарить по найзаможнішому українцю, власнику найбільших видобувних компаній країни Рінату Ахметову".