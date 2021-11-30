У високогір’ї Карпат – хуртовина.

 

В Івано-Франківській області на горі Піп Іван сьогодні, 30 листопада, уранці мороз сягнув 12°С, хуртовина і обмежена видимість до 40 м. Про це на своїй facebook-сторінці повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

 


Буковель

 

«Станом на 09:00 30.11.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 м. Вітер південно-західній 8-10 м/с. Хуртовина. Температура повітря становить -12°С», – повідомляє пошуково-рятувальний пост.

 

За даними ресурсу snig.info, наразі сніг падає у Буковелі на Івано-Франківщині, на горі Драгобрат у Закарпатській області та горі Тростян на Львівщині.

 

Драгобрат

 

Завтра, 1 грудня, протягом доби в Івано-Франківську та області очікують посилення західного вітру до 15-20 м/с. Попередньо встановили I рівень небезпечності – жовтий. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області.

 

Тростян

 

Нагадаємо, Піп Іван (або Чорна Гора) – одна з найвищих вершин Українських Карпат – 2028 м. 20 листопада на горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах випало до 1 метра снігу.

30.11.2021

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