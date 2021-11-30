СБУ порушила кримінальну справу через підготовку "перевороту".

Служба безпеки України повідомила про відкриття кримінального провадження через підготовку державного перевороту в Україні.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Справу відкрили "за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади".

Розслідуванням опікується головне слідче управління СБУ.

У п'ятницю під час пресового маратону Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку державного перевороту, біля витоків котрого можуть стояти Росія й олігарх Рінат Ахметов.

"Отримав я інформацію, що першого числа у нашій державі буде державний переворот. Цікава ж інформація, важлива інформація – 1–2 грудня", – заінтриґував керівник держави.

"Можу сказати одразу, що у нас є не тільки агентурна інформація, у нас є навіть звукова інформація, де представники з України, скажімо, з представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні, що буде залучено мільярд доларів тощо. Я вважаю, що це підстава бізнесмена Ріната Ахметова. Я вважаю, що це є операція. Його втягують у війну проти держави Україна. Вважаю, що він розпочав її. Вважаю, що, на жаль, це буде велика його помилка, тому що не можна воювати проти свого народу, проти президента, який обраний народом України", – заявив Зеленський.

Журналіст американського медіапроєкту Buzzfeed News Крістофер Міллер написав на своїй сторінці у twitter, що "спробу державного перевороту, про яку згадав Президент Володимир Зеленський, готували офіцер російського ФСБ та три зрадники з МВС України, які перебувають у Криму".

Згідно з інформацією Міллера, головним куратором є працівник ФСБ, якого звати Василь Васильович Лаптєв. Імена трьох українців – Олексій Васильєв, Василь Грицак й Едуард Федосов.

Міллер додав, що організатори нібито хотіли використати суспільну напругу всередині України, зокрема боротьбу між Зеленським та Ахметовим.

На записі розмови чотирьох підбурювачів згадувався бізнесмен Рінат Ахметов, але його участь не доведена. Як переказує Міллер, організатори говорили, що їм "треба бути готовими вийти на контакт і почати співпрацювати з Ахметовим".

Рінат Ахметов назвав заяви Зеленського "суцільною брехнею".

"Моя позиція була і буде однозначною – незалежна демократична та цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують. Як громадянин України, найбільший інвестор, платник податків і роботодавець країни, і далі захищатиму вільну Україну, вільну економіку, демократію та свободу слова. І зроблю все від себе залежне, аби авторитаризму та цензури в Україні не було", – сказав колишній спонсор Партії регіонів.