За добу в Україні виявили 10 тисяч захворювань на ковід, одужало 25 тисяч.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 10 554 нових випадки коронавірусної хвороби. Водночас виявили 25 318 одужань.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я.
Найбільшу кількість добових випадків ковіду виявили у Києві (1646), у Полтавській (875), Донецькій (706), Київській (694), Черкаській (645) областях.
За вчора шпиталізували 1749 осіб.
Упродовж доби зафіксували 561 смерть, спричинену ускладненнями від коронавірусної хвороби.
Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)
За весь час пандемії в Україні захворіла 3 438 381 людина.
Померло 85 975 осіб.
30.11.2021