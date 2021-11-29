Кулеба: Путін може вважати, що це правильний момент для війни.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба припустив, що саме зараз Володимир Путін відчуває слушний момент для нападу на Україну. На погляд голови МЗС, Путіна до цього спонукає відчуття слабкості Заходу.

Про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу для іноземних ЗМІ, повідомляє аґенція УНІАН.

"Просто тому, що Росія бачить можливість вдатись до здійснення такого плану. Наші ключові європейські союзники – Німеччина і Франція – зосереджені на їхніх внутрішніх питаннях. Німеччина нещодавно провела вибори, а Франція готується незабаром до проведення виборів. Геополітичний газопровідний проєкт Росії "Північний потік-2" перебуває на стадії сертифікації. Володимир Путін вважає, що Захід є слабким і нерішучим, особливо зараз. Він може мати упевненість, що це правильний момент змінити баланс сил у регіоні заради його власної вигоди", – сказав Кулеба.

Міністр закордонних справ вважає, що найгірший сценарій – це зміна засад глобальної безпеки.

"За найгіршого сценарію, Росія може спробувати підірвати усю безпекову архітектуру у Європі, яка склалася після "холодної війни", і перекроїти кордони знову за допомогою сили, як це вона вже зробила у 2008 році у Грузії і у 2014 році, коли окупувала український Крим і розпочала війну у східному українському регіоні на Донбасі", – заявив Кулеба.

"Я вірю, ми повинні довести, що він помиляється. Ми можемо це зробити. Головна мета зараз – стримати Росію і демотивувати від подальших агресивних дій", – наголосив Кулеба.