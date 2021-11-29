В Україні виявили найменше випадків ковіду за понад 50 діб.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 5804 нових захворювання на коронавірусну хворобу. Це найменша кількість добових випадків хвороби, починаючи із 4 жовтня (тоді зафіксували 4821 захворювання).

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я України.

 

Минулої доби із підозрою на коронавірусну хворобу шпиталізували 2082 особи.

 

Динаміка захворювань на ковід: порівняння тиждень до тижня (у разах) 

 

За вчора в Україні зафіксували 287 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Згідно з офіційною статистикою, одужало 10 477 пацієнтів.

 

Динаміка летальних випадків ковіду

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 427 827 осіб.

 

Померло 85 414 людей.

 

29.11.2021

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