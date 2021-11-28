В Україні від ковіду померло 85 тисяч людей, згідно з офіційною статистикою.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 7483 нових випадки коронавірусної хвороби.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених Міністерством охорони здоров'я у неділю.

 

Найбільшу кількість захворювань виявили на Дніпропетровщині (698), у Києві (549), у Вінницькій (548), Київській (433), Запорізькій (415) та Хмельницькій (408) областях.

 

Частка тестів із позитивним результатом

 

Минулої доби із підозрою на ковід шпиталізували 3456 осіб.

 

За день зафіксували 400 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Динаміка летальних випадків ковіду

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 422 023 особи.

 

Померло 85 117 людей.

 

28.11.2021

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