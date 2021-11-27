У Львові закликали не піддаватися на провокації в українсько-польських стосунках.

У Львові сьогодні, 27 листопада, на Польському військовому меморіалі на Личаківському кладовищі волонтери, які стало допомають військовослужбовцям в АТО, та представники підрозділу територіальної оборони Львівської області запалили лампадки на місці, де два дні тому був вчинений акт вандалізму провокаторами з Донеччини.

Представники територіальної оборони Львівщини висловили солідарність підрозділам територіальної оборони, які зараз стоять на польсько-білоруському кордоні. Вони застерегли від провокацій, які були вчинені на місці польських поховань на Личаківському цвинтарі.

«Це була чергова провокація, яку спровокувала Російська Федерація, – зазначив представник територіальної оборони Львівщини Андрій Рожнятовський. – Це зробили для того, аби стравити потуги польського та українського народів і на трагічних сторінках нашої спільної історії пробувати сіяти розбрат. Тож ми вирішили віддати шану тим, хто загинув з польського боку і з українського понад сто років тому, і застерегти від подібних провокацій. Також хочемо закликати наших громадян і людей, котрі перебувають на заробітках в інших державах, не бути зброєю в руках Москви і за будь-яких сумнівних пропозицій звертатися в консульство України і в правоохоронні органи».

«Ми висловили позицію, що громадяни України сприймають сумні сторінки нашої спільної з поляками історії як урок, і закликаємо не піддаватися на провокації», – сказав Андрій Рожнятовський у коментарі Z.

Лампадки запалили на польському меморіалі та на місцях поховань військових Української галицької армії та сучасних воїнів АТО.

Як повідомляв Z, правоохоронці затримали двох чоловіків, які 25 листопада провокативними надписами зіпсували польський військовий меморіал на Личаківському кладовищі. Затриманими виявилися 43-річний та 49-річний мешканці Донецької області, третього спільника розшукують.

Меморіал очистили від написів та законсервували, оновлення відкладене через несприятливі погодні умови.

Нагадаємо, у Львові на Личаківському кладовищі 1 листопада традиційно провели, як і в попередні роки, Акцію українсько-польського примирення – спільну молитву на Меморіалі воїнів УНА та Цвинтарі Орлят.

Фото zahid.espreso.tv, facebook.com/lvivpolice