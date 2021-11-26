Частка українців, які вважають Голодомор геноцидом, зросла до максимального рівня.

85% українців погоджуються із твердженням, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом українського народу. Це найвища частка респондентів, котрі дають ствердну відповідь на це запитання, за всі роки соціологічних спостережень.

Це випливає із результатів соціологічного опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Для порівняння, минулого року частка респондентів, котрі погоджувалися із твердженням, що Голодомор був актом геноциду, складала 83%. Водночас, у 2020-му було більше респондентів, котрі стверджували: "Однозначно, так" – 71%. Цього року таку чіткість засвідчує 64%.

На Заході Голодомор визнають геноцидом 94% респондентів, у Центрі – 90%, на Півдні – 78%, на Сході – 69%.

Противників цієї тези найбільше серед виборців "ОПЗЖ" (44% не погоджуються), Партії Шарія (35%) і партії "Наші" (32%).

Найчастіше респонденти називають винуватцем організації Голодомору Йосипа Сталіна – 44% та загалом вище керівництво СРСР – 41%. Ще 17% покладають вину за геноцид на каральнi органи СРСР (НКВС, ГПУ), 12% – на верхівку Радянської України. Водночас 3% зазначили, що у Голодоморі винні українські селяни (куркулі), які відмовлялися добровільно віддавати врожай. Тези про те, що Голодомор був зумовлений природними причинами, дотримується 10%.

За останні роки зростає рівень підтримки ідеї проведення суду над винуватцями Голодомору 1932-33 років: у 2008 році вироку вимагало 37% респондентів (а суд, нагадаємо, відбувся 2009-го), у 2018-му – 48%, у 2021-му – 61%.

Також зростає підтримка ініціативи про виплату компенсацій людям, постраждалим від геноцид,у та їх сім’ям.

Інформація про опитування. Опитування провела соціологічна група "Рейтинг" 19-21 листопада 2021 року. Аудиторія: населення України віком понад 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1600 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%.