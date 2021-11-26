Державна забава Єрмака: Президент визнав, що літав з ним гелікоптером у Гуту.

 

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що користувався гелікоптерами Державної служби з надзвичайних ситуацій для перельотів у період з 19 по 22 листопада і літав разом із керівником свого офісу Андрієм Єрмаком.

 

 

Про це Зеленський заявив під час пресового маратону у п'ятницю, відповідаючи на запитання журналіста "Української правди" Михайла Ткача про святкування 50-літнього ювілею Єрмака в Гуті у резиденції "Синьогора".

 

Керівник держави поскаржився, що через кореспондента "УП" він "не має можливості жити особистим життям", оскільки той відстежує його пересування. Зеленський дорікнув, що тепер і діти Президента "вимушені скрізь перебувати під охороною".

 

Зеленський також нарікає, що через кореспондента світ дізнався, що президентський літак несправний, і тому керівник держави не може ним користуватися. Саме тому, визнав Зеленський, він і звернувся до ДСНС. І згодом отримав підтвердження, що може скористатися гвинтокрилами рятувальників.

 

Президент додав, що полетів у Гуту ввечері п’ятниці "з родиною, щоб відпочити", адже в Києві "не залишилось місця, де він може це зробити". Його супроводжував ще один гвиноткрил – за протоколами безпеки.

 

Володимир Зеленський додав, що в Гуті він іще й працював – займався підготовкою форуму для працівників дипломатичної служби, запланованого на кінець грудня.

 

Президент підтвердив, що в неділю 21 грудня полетів до Києва, аби взяти участь у заходах, присвячених Дню Свободи та Гідності, а затим полетів назад до державної резиденції в Гуті. Зеленський підтвердив, що з ним був керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, а якихось "приватних гостей" не було.

 

 

Водночас Зеленський так і не відповів на запитання, чи святкувався у "Синьогорі" ювілей Єрмака, зазначивши, що туди "циган не викликав, ведмедів не викликав".

 

Президент поскаржився, що "Синьогора" – захищений об’єкт, і журналіст "УП" порушував закон, запускаючи дрон над резиденцією.

 

Сам Андрій Єрмак неохоче відповідав на запитання про Гуту в кулуарах пресової конференції.

 

"21 листопада ви бачили мене на Алеї Небесної сотні. Якщо вас цікавить святкування мого дня народження – я його святкував в понеділок практично вночі, коли приїхав до своїх батьків", – сказав керівник ОП.

 

Реаґуючи на запитання, чи був він у Синьогорі 21 листопада, Єрмак спершу відвернувся і сказав, що вже відповів на запитання. Але потім додав: "Я був у Гуті у п'ятницю і в суботу".

 

24 листопада "Українська правда" оприлюднила розслідування про святкування ювілею Андрія Єрмака в державній резиденції "Гута". Згідно з даними розслідувачів, святкування тривали чотири доби, із перервою на виліт до Києва до меморіалу Небесній сотні. 

 

Офіс Президента спершу заперечив факт святкування уродин Андрія Єрмака і використання авіації ДСНС. 

 

26.11.2021

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