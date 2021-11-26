Зеленський заявив, що він був проти посадки літака з "вагнерівцями" у Києві.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не проводила спецоперації із затриманням найманців російської "Приватної військової компанії Вагнера". На думку керівника держави, ідея плану походила ззовні, а України намагалися туди втягнути.

Про це Зеленський заявив під час пресового маратону у п'ятницю, передає аґенція УНІАН.

"Коли ви пропонуєте, щоб знизився літак і ми його приземлили в Україні – у мене запитання. А якщо бойовики захоплять цей літак? Може бути. Це він (очевидно, мається на увазі колишній керівник Головного розвідувального управління Міністерства оборони, – Z) мені відповідає – "може"... Я сказав, що це не наша операція, – це була моя відповідь. Вона не продумана... Після Америки він хоче мене посварити... не тільки мене, а Україну втягнути в великий скандал з Ердоганом. Він би нам ніколи цього не пробачив", – заявив Зеленський.

"Ми не проводили цієї операції, нас втягнули. І так і було", – затявся керівник держави.

17 листопада розслідувальна аґенція Bellingcat опублікувала звіт про результати розслідування щодо спецоперації із затриманням найманців російської ПВК "Вагнера".

Журналісти встановили, що Президента України Володимира Зеленського вперше проінформували про спецоперацію 15 червня 2020 року, а 1 липня міністр оборони затвердив план спецоперації.

Зі слів колишнього очільника Головного управління розвідки Василя Бурби, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував перенести спецоперацію через оголошене перемир'я на Донбасі. Відтак операцію відклали – тоді Білорусь здійснила затримання бойовиків і видала їх Росії.

Володимир Зеленський заявив, що колишній керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Максим Бурба передає куті меду зі своїми одкровеннями.

"Бурба та інші говорять відкрито про те, про що вони не мають права розголошувати інформацію. Я вважаю, що це порушення законодавства – розголошення секретної інформації", – сказав Президент.

Зеленський стверджує, що він не дуже знав Бурбу і хотів його звільнити.

"Коли я прийшов, я хотів його звільнити через те, що розвідники про нього не дуже добре говорили. Він керував блокуванням транспорту на Майдані під час розгону... коли був на службі в СБУ. Він цим займався, але його вирішили зберегти. Він не розвідник, він СБУшник", – розповів президент.

"Можливо, що це чутки, а може і ні", – додав Зеленський.

Зі слів Президента, такий керівник розвідки його не влаштовував. "Це просто авантюрист і аферист", – сказав Президент.

Засновник аґенції Bellingcat Еліот Гіґґінз і автор розслідування про "вагнерівців" Христо Грозєв висміяли висловлювання Володимира Зеленського із пресової конференції під час обміну твітами.

"Мені соромно за цю операцію", – процитував Зеленського Грозєв.

"Мені соромно за цю пресконференцію", – відзначився Гіґґінз.