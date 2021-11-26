Зеленський обговорив із Меркель концентрацію військ РФ на кордоні.

Президент України Володимир Зеленський відбув телефонну розмову з канцлером Німеччини Анґелою Меркель. Сторони обговорили безпекову ситуацію, пов’язану з концентрацією військ Росії на кордонах із Україною.

Про це повідомляє пресова служба Офісу Президента.

Зеленський поінформував Меркель про становище на Донбасі, а також кроки, котрі здійснює Україна з метою досягнення миру.

"Співрозмовники погодилися з необхідністю координації зусиль міжнародної спільноти у питанні локалізації загроз з боку РФ та збереження санкційної політики", – поінформували в ОП.

Керівники держав відзначили необхідність продовження роботи у "Нормандському форматі".

Також представники України та Німеччини обговорили міграційну кризу на кордонах країн ЄС з Білоруссю і відзначили важливість координації дій між Україною та Євросоюзом задля недопущення розростання міграційної кризи та дестабілізації.

Президент України подякував лідерці Німеччини наприкінці її канцлерської каденції за незмінну багаторічну підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої держави, а також за активну позицію у переговорах.

Також було обговорено міграційну кризу на кордонах країн ЄС з Білоруссю. Співрозмовники відзначили важливість координації дій між Україною та Євросоюзом задля недопущення використання міграційної кризи з метою дестабілізації ситуації в державах Європейського Союзу та в Україні.