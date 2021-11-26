Зеленський обговорив із Меркель концентрацію військ РФ на кордоні.

 

Президент України Володимир Зеленський відбув телефонну розмову з канцлером Німеччини Анґелою Меркель. Сторони обговорили безпекову ситуацію, пов’язану з концентрацією військ Росії на кордонах із Україною.

 

 

Про це повідомляє пресова служба Офісу Президента.

 

Зеленський поінформував Меркель про становище на Донбасі, а також кроки, котрі здійснює Україна з метою досягнення миру.

 

"Співрозмовники погодилися з необхідністю координації зусиль міжнародної спільноти у питанні локалізації загроз з боку РФ та збереження санкційної політики", – поінформували в ОП.

 

Керівники держав відзначили необхідність продовження роботи у "Нормандському форматі".

 

Також представники України та Німеччини обговорили міграційну кризу на кордонах країн ЄС з Білоруссю і відзначили важливість координації дій між Україною та Євросоюзом задля недопущення розростання міграційної кризи та дестабілізації.

 

Президент України подякував лідерці Німеччини наприкінці її канцлерської каденції за незмінну багаторічну підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої держави, а також за активну позицію у переговорах.

 

Також було обговорено міграційну кризу на кордонах країн ЄС з Білоруссю. Співрозмовники відзначили важливість координації дій між Україною та Євросоюзом задля недопущення використання міграційної кризи з метою дестабілізації ситуації в державах Європейського Союзу та в Україні.

 

26.11.2021

До теми

Поширити
Збруч
Про донати, пожертви і пончики
Юрій ШЕВЧУК
Мода на англіцизми в українському суспільстві існує в тому форматі й обрисах, в яких вона є в російському суспільстві, з типово російськими спотвореннями
24.11.21 | | Україна
Назустріч Театру Містерії
Пере Саїс
Відмовтеся від себе і своїм мистецтвом «служіть»: тому, чому ви хочете; служіть іншому, вертикальній іншості (Богу); нарешті – своєму ремеслу, – але «служіть». Вашим мистецтвом і практикою ви є artifex (художником), в «служінні» ви є pontifex (мостобудівничим).
24.11.21 | | Штука
Математична закономірність регулює морське життя
Формула визначає частоту поширення всіх морських жителів — від бактерій до китів.
24.11.21 | | Наука
Нова щирість
Орися ГРУДКА
Есеї про нове і сучасне — водночас есеї про вічне. Це щиро про сором, потребу власних стін, кохання, намагання порозумітися, що ніколи повністю неможливо... Спектр описаних почуттів і емоцій величезний. Так, це справді книжка про досвіди інших. Для нас. Про нас.
23.11.21 | | Штука
Причарувати майбутнє
Бандера приймає парад на «Красній площаді» — таку картинку намалював свого часу Василь Кожелянко у романі «Дифіляда у Москві». Тепер у пам’ять про автора заснували літературну премію
23.11.21 | | Галичина
«Донька» Драгоманова:  Леся Українка як політик
Тамара Гундорова
У «дядькових університетах» Леся здобуває не лише знання, а й моральну та фізичну витримку, яка знадобиться їй пізніше в житті
23.11.21 | | Минуле
Прихопи пляшку місцевого
Левко Довган
Хтозна, можливо, завдяки кліматичним умовам за якийсь десяток років з’явиться Заліщицьке біле, пляшку якого буде непереборно хотітись
23.11.21 | | Дискурси
Eructans'и минулого
Юрко ТИМЧУК
У постіндустріальному суспільстві Еклезіаст і Уроборос мали б сказати "а ми то вже казали". Але не говорять, бо далі буде така сама постмодернова марнота. Огляд подій тижня в Україні.
22.11.21 | | Україна

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.