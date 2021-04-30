На площі Маланюка у Львові встановлять пам'ятник Ксаверу Моцарту.

До 230-річчя з народження композитора Франца Ксавера Моцарта, молодшого сина Вольфганга Амадея Моцарта, який жив і творив у Львові, у місті встановлять алегоричну скульптурну композицію на площі Маланюка. Відповідне рішення напередодні, 29 квітня, погодили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Співініціаторкою встановлення пам'ятника Ксаверу Моцарту виступила засновниця та є арт-директорка фестивалю LvivMozArt, всесвітньо відома диригентка Оксана Линів.

«Метою фестивалю LvivMozArt є збереження і розвиток класичної музичної спадщини. Створення сучасної скульптури Моцарту поставить Львів в один ряд з такими містами як Відень, Зальцбург та Бонн, які переосмислили вклад класиків Моцарта та Бетховена, які народилися чи працювали там, створивши на відзначення ювілеїв цих композиторів скульптури в сучасних мистецьких тенденціях Ми придумали для Львова особливий проєкт. Моцарт повернеться на карту Львова, де йому за правом належить бути», – розповіла Оксана Линів.

За її словами, у радянські часи інформація про те, що 30 років життя Ксаверія Моцарта пов’язані зі Львовом, що він розвивав у Львові культурну традицію у стилі Західної Європи, був зокрема головним диригентом Цісарсько-королівського привілейованого міського театру, а також диригентом та засновником відомого у Львові хорового Товариства св. Цицілії, з яким виконував Реквієм, авторства батька; контакутвав із Шубертом, Шуманом, Мендельсоном, - була заборонена з політичних міркувань, вилучена з музичних енциклопедій, та ніде не вивчалася.

«Оскільки ми обираємо проєвропейський курс розвитку, наше завдання повертати собі усі європейські цінності», - додала ініціаторка проєкту спорудження пам’ятника, мисткиня Оксана Линів., - зазначила Оксана Линів.

Фото https://lvivmozart.com

До співпраці над цим проєктом залучили відомого австрійського скульптора Себастьяна Швайкерта. Створена модель пам’ятника покаже сина Моцарта у символічному диригентському русі, з гіперболізованою старовинною бароковою перукою, яка символізує його зв'язок із легендарним батьком. Під перукою чітко проглядається портрет Франца Ксавера Моцарта в типовому одязі композитора доби романтизму, що символізує зміну мистецьких епох.

Легка танцювальна поза та театральний диригентський жест означають зв’язок Моцарта-молодшого зі Львовом. Мова йде про час, коли він декілька років поспіль був капельмейстром, а пізніше – головним диригентом Цісарсько-королівського привілейованого міського театру, а також диригентом та засновником відомого у Львові хорового Товариства св. Цицілії.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Площу Маланюка як локацію для встановлення скульптури обрали, оскілкьи вона , площа Маланюка, вдало відповідає концепції проєкту як своїм історично-географічним розташуванням, так і тісною дотичністю до музичної культури міста. У подальшому простір прланують перетворити на відкритий мистецький осередок, де поряд з пам’ятником Моцарта можна буде проводити митецькі події, камерні концерти, заходи для дітей, театральні перформанси, події фестивалю LvivMozArt та інше. Незамінним атрибутом цього простору стане вуличного фортепіано, яке також планують встановити на площі для вільного музикування.

Пам'ятник Ксаверу Моцарту планують відкрити 26 серпня цього року у перший день фестивалю 5-ого ювілейного фестивалю LvivMozArt. Львівський композитор Богдан Сегін пише до відкриття кантату.