Минулої доби в Україні виявили 16 тисяч захворювань на ковід.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 15 936 нових випадків коронавірусної хвороби.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я України.
Найбільшу кількість випадків ковіду виявили у Києві (1438), у Запорізькій (1075), Дніпропетровській (1022), Донецькій (970), Полтавській (953) областях.
Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)
Минулої доби зареєстрували 24 569 одужань.
Шпиталізували 3208 осіб.
Внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померло 608 людей.
Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 400 340 осіб.
Померло 84 149 людей.
26.11.2021