Львівщину залишили в «червоній» зоні на прохання ЛОДА.

Державна комісія ТЕБ і НС залишила Львівську область у «червоній» зоні, підтримавши звернення Львівської ОДА, повідомив «Укрінформ».

«Питання про вихід Львівщини з "червоної" зони було на порядку денному позачергової державної комісії ТЕБ і НС, але враховуючи те, що наші показники хоч дійсно стали кращими і дозволяють нам виходити з цієї зони, проте ми маємо повільні тенденції і ризики, що при виході саме зараз можуть статися погіршення.

Тому прийняте рішення, що наша область залишається в "червоній" зоні на прохання безпосередньо Львівської державної адміністрації», – розповів на брифінгу директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

За його словами, до цього питання в разі стабільної ситуації державна комісія ТЕБ і НС зможе повернутися наступного тижня.

Поки що, як зазначив Орест Чемерис, кількість осіб, які госпіталізуються, залишається на стабільному рівні – в межах 160–185 осіб щоденно. Станом на сьогодні завантаженість ліжкової мережі становить 49,5%. Тривожним є той факт, що реанімаційні відділення залишаються заповненими та є значна кількість хворих, які перебувають під апаратами ШВЛ.

«Статистика свідчить про те, що надалі потрібно дотримуватися карантинних обмежень, збільшувати темпи вакцинації, оскільки ми свідомі того, що попереду різдвяно-святковий період. Саме тоді мобільність населення та кількість контактів збільшується, що може стати черговим фактором ризику для росту тенденції захворювань», – сказав Орест Чемерис.

Як відомо, Львівщина потрапила у «червону» карантинну зону 30 жовтня. Згідно з карантинними обмеженнями, роботу і відвідування громадських закладів дозволили лише повністю вакцинованим або за наявності негативного ПЛР-тесту. А з 22 листопада такі ж правила ввели й на проїзд у приміському громадському транспорті.

Нагадаємо, за весь час у Львівській області Covid-19 підтвердили у 206 436 осіб, зокрема за минулу добу – у 1048. Померлих – 5359 людей. Одужали від коронавірусної інфекції 174 411 осіб.

Фото https://portal.lviv.ua, dw.com, facebook.com/healthloda