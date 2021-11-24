Галицькі хроніки COVID-19: 25 листопада 2021 р.

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 427 147 хворих на сovid-19. За минулу добу 2025 нових випадків: 1048 – на Львівщині, 339 – на Тернопіллі та 638 – на Івано-Франківщині.

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 82 летальні випадки внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 47 – у Львівській області, 7 – у Тернопільській області, 28 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,36% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 087 смертей від ковіду.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

25 листопада 2021 р. (08:00): 101 001 випадок, 339 нових

 

Тернопіль – 91 особа

Бережанський район – 17 осіб

Борщівський район – 13 осіб

Бучацький район – 17 осіб

Гусятинський район – 12 осіб

Заліщицький район – 29 осіб

Збаразький район – 15 осіб

Зборівський район – 22 особи

Козівський район – 15 осіб

Кременецький район – 15 осіб

Монастириський район – 10 осіб

Підволочиський район – 7 осіб

Підгаєцький район – 12 осіб

Теребовлянський район – 17 осіб

Тернопільський район – 21 особа

Чортківський район – 22 особи

Шумський район – 4 особи

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

25 листопада 2021 р. (08:00): 206 436 випадків, 1048 нових

 

Львів – 384 особи

Бродівський район – 12 осіб

Буський район – 10 осіб

Городоцький район – 20 осіб

Дрогобицький район – 70 осіб

Жидачівський район – 11 осіб

Жовківський район – 53 особи

Золочівський район – 46 осіб

Кам'янко-Бузький район – 30 осіб

Миколаївський район – 37 осіб

Мостиський район – 4 особи

Перемишлянський район – 10 осіб

Пустомитівський район – 80 осіб

Радехівський район – 34 особи

Самбірський район – 27 осіб

Сколівський район – 3 особи

Сокальський район – 104 особи

Старосамбірський район – 18 осіб

Стрийський район – 44 особи

Турківський район – 8 осіб

Яворівський район – 53 особи

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

25 листопада 2021 р. (08:00): 119 710 випадків, 638 нових

 

Івано-Франківськ – 140 осіб

Тисменицький район – 43 особи

Надвірнянський район – 30 осіб

Снятинський район – 47 осіб

Косівський район – 55 осіб

Калуський район – 70 осіб

Долинський район – 59 осіб

Тлумацький район – 16 осіб

Галицький район – 16 осіб

Коломийський район – 82 особи

Рожнятівський район – 33 особи

Богородчанський район – 24 особи

Городенківський район – 12 осіб

Верховинський район – 4 особи

Рогатинський район – 7 осіб

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 25 листопада 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)

 

 

25.11.2021

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