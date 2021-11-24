Галицькі хроніки COVID-19: 25 листопада 2021 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 427 147 хворих на сovid-19. За минулу добу 2025 нових випадків: 1048 – на Львівщині, 339 – на Тернопіллі та 638 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 82 летальні випадки внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 47 – у Львівській області, 7 – у Тернопільській області, 28 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,36% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 087 смертей від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 листопада 2021 р. (08:00): 101 001 випадок, 339 нових
Тернопіль – 91 особа
Бережанський район – 17 осіб
Борщівський район – 13 осіб
Бучацький район – 17 осіб
Гусятинський район – 12 осіб
Заліщицький район – 29 осіб
Збаразький район – 15 осіб
Зборівський район – 22 особи
Козівський район – 15 осіб
Кременецький район – 15 осіб
Монастириський район – 10 осіб
Підволочиський район – 7 осіб
Підгаєцький район – 12 осіб
Теребовлянський район – 17 осіб
Тернопільський район – 21 особа
Чортківський район – 22 особи
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 листопада 2021 р. (08:00): 206 436 випадків, 1048 нових
Львів – 384 особи
Бродівський район – 12 осіб
Буський район – 10 осіб
Городоцький район – 20 осіб
Дрогобицький район – 70 осіб
Жидачівський район – 11 осіб
Жовківський район – 53 особи
Золочівський район – 46 осіб
Кам'янко-Бузький район – 30 осіб
Миколаївський район – 37 осіб
Мостиський район – 4 особи
Перемишлянський район – 10 осіб
Пустомитівський район – 80 осіб
Радехівський район – 34 особи
Самбірський район – 27 осіб
Сколівський район – 3 особи
Сокальський район – 104 особи
Старосамбірський район – 18 осіб
Стрийський район – 44 особи
Турківський район – 8 осіб
Яворівський район – 53 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 листопада 2021 р. (08:00): 119 710 випадків, 638 нових
Івано-Франківськ – 140 осіб
Тисменицький район – 43 особи
Надвірнянський район – 30 осіб
Снятинський район – 47 осіб
Косівський район – 55 осіб
Калуський район – 70 осіб
Долинський район – 59 осіб
Тлумацький район – 16 осіб
Галицький район – 16 осіб
Коломийський район – 82 особи
Рожнятівський район – 33 особи
Богородчанський район – 24 особи
Городенківський район – 12 осіб
Верховинський район – 4 особи
Рогатинський район – 7 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 25 листопада 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
25.11.2021