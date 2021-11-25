Зеленський анонсував появу національного авіаперевізника і трьох нових летовищ.

 

Президент України Володимир Зеленський анонсував появу нової державної авіакомпанії в Україні. Її планують назвати Українські національні авіалінії.

 

 

Про це Зеленський заявив під час виступу на форумі "Велике будівництво: Авіація. Туризм", повідомляє аґенція "Укрінформ".

 

“Було декілька робочих назв. На сьогодні це – Ukrainian National Airlines. Дуже символічно, Українські національні авіалінії – ЮНА. Як наша держава з великою історією, але завжди енергійна, і юна, і об’єднана”, – сказав Зеленський.

 

Президент заявив, що наразі український ринок не готовий повною мірою забезпечити реалізацію державних інтересів у сфері авіаперевезень. Саме тому й вирішили запустити національного авіаперевізника. "Створення його буде розпочато, можна сказати, офіційно вже сьогодні”, – зауважив керівник держави.

 

Зеленський запевнив у готовності інвестувати у повітряний флот, навантажувати українських виробників та “залучати світових лідерів до об’єднаних проєктів у сфері авіабудівництва”. Він додав, що економічну доцільність запуску українського національного авіаперевізника підтвердили французькі консультанти.

 

“Ідеться не лише про збільшення прибутку та пасажиропотоку, а і в цілому питання статусу, питання іміджу, питання престижу нашої держави. Наш національний авіаперевізник – незалежний авіаперевізник від будь-яких інших груп й інших впливів”, – продовжив Зеленський.

 

Президент зізнався, що мріє про "відродження сучасного українського авіабудування". У регіонах триває модернізація аеропортів, держава інвестує мільярди гривень. “Це нові злітно-посадкові смуги, нові термінали в Чернівцях, Рівному, Житомирі, Кривому Розі, Києві, Дніпрі, Харкові, на Одещині, Херсоні, Вінниці, Полтаві, а також ми готуємося до будівництва ще двох нових аеропортів на сході Україні й ще одного нового аеропорту на Закарпатті. Ми дійсно зшиваємо нашу державу відкритим небом”, – прокоментував Зеленський.

 

Під час форуму Міністерство інфраструктури України підписало меморандум з компанією Airbus про наміри співробітництва зі створення національного перевізника.

 

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков підкреслив, що український національний авіаперевізник створюється для того, щоб захистити стратегічні інтереси України у сфері авіаперевезень, зокрема у тих ситуаціях, коли є необхідність в екстреній евакуації громадян.

 

Кубраков додав, що ринок авіаперевезень в Україні зростає і нова авіакомпанія буде обережно конкурувати з приватними перевізниками.

 

"Ми розуміємо, що ми робимо. Ми у постійному діалозі з ринком. Думаю, що за рахунок зростання ринку нам усім вистачить на ньому місця", – зазначив він.

 

Зі слів Кубракова, у 2021 році на створення компанії передбачено 0,5 млрд грн, у 2022 році знадобиться ще 2,5 млрд грн. Очікується, що національний авіаперевізник окупиться за п'ять років.

 

25.11.2021

До теми

Поширити
Збруч
Назустріч Театру Містерії
Пере Саїс
Відмовтеся від себе і своїм мистецтвом «служіть»: тому, чому ви хочете; служіть іншому, вертикальній іншості (Богу); нарешті – своєму ремеслу, – але «служіть». Вашим мистецтвом і практикою ви є artifex (художником), в «служінні» ви є pontifex (мостобудівничим).
24.11.21 | | Штука
Математична закономірність регулює морське життя
Формула визначає частоту поширення всіх морських жителів — від бактерій до китів.
24.11.21 | | Наука
Нова щирість
Орися ГРУДКА
Есеї про нове і сучасне — водночас есеї про вічне. Це щиро про сором, потребу власних стін, кохання, намагання порозумітися, що ніколи повністю неможливо... Спектр описаних почуттів і емоцій величезний. Так, це справді книжка про досвіди інших. Для нас. Про нас.
23.11.21 | | Штука
Причарувати майбутнє
Бандера приймає парад на «Красній площаді» — таку картинку намалював свого часу Василь Кожелянко у романі «Дифіляда у Москві». Тепер у пам’ять про автора заснували літературну премію
23.11.21 | | Галичина
«Донька» Драгоманова:  Леся Українка як політик
Тамара Гундорова
У «дядькових університетах» Леся здобуває не лише знання, а й моральну та фізичну витримку, яка знадобиться їй пізніше в житті
23.11.21 | | Минуле
Прихопи пляшку місцевого
Левко Довган
Хтозна, можливо, завдяки кліматичним умовам за якийсь десяток років з’явиться Заліщицьке біле, пляшку якого буде непереборно хотітись
23.11.21 | | Дискурси
Eructans'и минулого
Юрко ТИМЧУК
У постіндустріальному суспільстві Еклезіаст і Уроборос мали б сказати "а ми то вже казали". Але не говорять, бо далі буде така сама постмодернова марнота. Огляд подій тижня в Україні.
22.11.21 | | Україна
Фокус (на) любові
Юлія Баір
Смерть знецінюється, але сам факт життя від того більшої цінності не набуває. Що справді вміщує весь життєвий сік – це те, чим наповнене тривання. Тільки, якщо любив, можна вважати, що жив.
22.11.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.