Зеленський анонсував появу національного авіаперевізника і трьох нових летовищ.

Президент України Володимир Зеленський анонсував появу нової державної авіакомпанії в Україні. Її планують назвати Українські національні авіалінії.

Про це Зеленський заявив під час виступу на форумі "Велике будівництво: Авіація. Туризм", повідомляє аґенція "Укрінформ".

“Було декілька робочих назв. На сьогодні це – Ukrainian National Airlines. Дуже символічно, Українські національні авіалінії – ЮНА. Як наша держава з великою історією, але завжди енергійна, і юна, і об’єднана”, – сказав Зеленський.

Президент заявив, що наразі український ринок не готовий повною мірою забезпечити реалізацію державних інтересів у сфері авіаперевезень. Саме тому й вирішили запустити національного авіаперевізника. "Створення його буде розпочато, можна сказати, офіційно вже сьогодні”, – зауважив керівник держави.

Зеленський запевнив у готовності інвестувати у повітряний флот, навантажувати українських виробників та “залучати світових лідерів до об’єднаних проєктів у сфері авіабудівництва”. Він додав, що економічну доцільність запуску українського національного авіаперевізника підтвердили французькі консультанти.

“Ідеться не лише про збільшення прибутку та пасажиропотоку, а і в цілому питання статусу, питання іміджу, питання престижу нашої держави. Наш національний авіаперевізник – незалежний авіаперевізник від будь-яких інших груп й інших впливів”, – продовжив Зеленський.

Президент зізнався, що мріє про "відродження сучасного українського авіабудування". У регіонах триває модернізація аеропортів, держава інвестує мільярди гривень. “Це нові злітно-посадкові смуги, нові термінали в Чернівцях, Рівному, Житомирі, Кривому Розі, Києві, Дніпрі, Харкові, на Одещині, Херсоні, Вінниці, Полтаві, а також ми готуємося до будівництва ще двох нових аеропортів на сході Україні й ще одного нового аеропорту на Закарпатті. Ми дійсно зшиваємо нашу державу відкритим небом”, – прокоментував Зеленський.

Під час форуму Міністерство інфраструктури України підписало меморандум з компанією Airbus про наміри співробітництва зі створення національного перевізника.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков підкреслив, що український національний авіаперевізник створюється для того, щоб захистити стратегічні інтереси України у сфері авіаперевезень, зокрема у тих ситуаціях, коли є необхідність в екстреній евакуації громадян.

Кубраков додав, що ринок авіаперевезень в Україні зростає і нова авіакомпанія буде обережно конкурувати з приватними перевізниками.

"Ми розуміємо, що ми робимо. Ми у постійному діалозі з ринком. Думаю, що за рахунок зростання ринку нам усім вистачить на ньому місця", – зазначив він.

Зі слів Кубракова, у 2021 році на створення компанії передбачено 0,5 млрд грн, у 2022 році знадобиться ще 2,5 млрд грн. Очікується, що національний авіаперевізник окупиться за п'ять років.