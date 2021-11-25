В Україні виявили 17 тисяч захворювань на ковід і 27 тисяч одужань.

 

Минулої доби в Україні виявили 16 943 нові випадки коронавірусної хвороби. Водночас зафіксовано 26 811 одужань.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість випадків ковіду за добу виявили в Києві (1688), у Запорізькій (1066), Львівській (1048), Донецькій (924) і Полтавській (967) областях.

 

Частка позитивних тестів

 

Минулої доби в Україні шпиталізували з підозрою на ковід 3404 особи.

 

За вчора зафіксували 628 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

 

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 384 404 особи.

 

Померла 83 541 людина.

 

25.11.2021

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