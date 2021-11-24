На мітингу антивакцинаторів маніфестували з QR-кодами партії "Єдіная Росія".

На мітингу противників вакцинації від COVID-19 у Києві у середу використовувала плакати із QR-кодом, котрий веде на інтернет-сторінку російської пропутінської партії "Єдіная Россія".

Про це повідомив львів'янин Остап Говда на своїй сторінці у Facebook.

"Горить)) Це фото з сьогоднішнього маршу антивакцинаторів у Києві. Люди з плакатами і українськими прапорами виступають проти QR-кодів, бо вони не є тваринами. Я не знаю, хто друкував ті плакати. Але якщо просканувати коди, то вас заведе на сайт "Єдіной Росії". І це не жарт", – написав Говда.

Фотографія, котра привернула увагу Говди, вийшла у статті на інтернет-сторінці BBC News Україна у середу. Автором знимки є фотограф аґенції УНІАН.

На плакатах також написано: "Я жива людина, а не товар!", "Стоп QR-код".

Химерно, що плакати із аналогічним QR-кодом цього тижня розвішували в окупованому росіянами Криму.

Згодом жінка із ніком Paul Yakovich залишила коментар під facebook-дописом Остапа Говди: "Я дівчина з фото. По-перше, фото з мережі інтернет і до цього він був пустим (бутафорним), по-друге, QR-код перекреслений, тому що ми проти, і в тому числі проти "Єдиної Росії", – прокоментувала вона.

Соратниця Остапа Стахіва не пояснила, як отакий самий креатив міг з'явитися одночасно і в Криму.

До того ж, оглядачі звертають увагу на те, що сам термін "QR-код" на позначення ковід-метрики є частиною російського ковід-дискурсу. Натомість в українському медійному просторі поширеніший термін – "сертифікат". Якщо порівняти google-тренди в Україні та Росії за минулі 90 днів, то цю різницю чітко видно.