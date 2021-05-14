Нардеп "Слуги народу" звернувся до поліції через напад Олега Барни.

Народний депутат зі «Слуги народу» Дмитро Соломчук написав заяву в поліцію на колишнього нардепа Олега Барну через напад у прямому етері на телебаченні.

Про це Соломчук повідомив у коментарі виданню strana.ua.

«Поліція зафіксувала, заяву я написав, а там вирішимо. Є якісь ушкодження, їх зафіксують лікарі. Я на це не звертаю сильно уваги», – сказав Соломчук.

Нардеп вважає, що Барна «почав істерику», оскільки не зміг відповісти на жодні питання.

Бійка між нардепом Соломчуком і ексдепутатом Барною сталася у прямому ефірі телеканалу ПравдаТУТ, коли в студії обговорювали закон про ринок землі.

Барна не вперше потрапляє у скандальні ситуації. У грудні 2015 року він силою намагався винести з трибуни Верховної Ради тодішнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

У грудні 2018 року Олег Барна в ефірі парламентського телеканалу "Рада" почубився з депутатом від ВО "Свобода" Юрієм Левченком.

А у 2019 році Олег Барна накинувся на прихильника тодішнього кандидата у Президенти Володимира Зеленського Святослава Юраша, нагадує УНІАН.