В Україні рекорд одужань від ковіду – 29 тисяч щасливих пацієнтів за добу.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 14 325 нових випадків коронавірусної хвороби. Натомість за вчора зафіксували 29 044 одужання, що є рекордним показником за весь час пандемії (дотеперішній максимум був 12 листопада – 25 415).

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Це випливає із даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість добових випадків ковіду виявили у Києві (1743), у Полтавській (1060), у Донецькій (948), Запорізькій (906), Хмельницькій (808) областях.

Чатка позитивних тестів

Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 4077 осіб.

Померло 595 людей.

Динаміка летальних випадків ковіду

За весь час пандемії в Україні захворіла 3 367 461 особа.

Померло 82 913 людей.