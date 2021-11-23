Щонайменше 45 осіб загинули в аварії автобуса в Болгарії.

Водій не впорався з керуванням, автобус врізався в шляхову огорожу і спалахнув.

Туристичний автобус з Північної Македонії потрапив у вівторок в аварію біля села Боснек, на 31-му кілометрі автомагістралі «Струма» в Болгарії. Як повідомляє болгарське видання Dnes, інцидент стався близько третьої години ночі за місцевим часом. Водій автобуса, який повертався зі Стамбула до Скоп’є, не впорався з керуванням, автобус врізався в шляхову огорожу і спалахнув.

На місці події загинуло 45 осіб, у тому числі 12 дітей. Міністр внутрішніх справ Бойко Рашков повідомив, що загиблі перебували всередині автобуса та «згоріли дотла». «Картина страшна, тіла загиблих буквально обвуглені, тому зараз нам важко назвати їхнє точне число. На екскурсію до Стамбула виїжджало чотири автобуси з Північної Македонії, можливо, що туристи могли пересідати з одного автобуса в інший, і в автобусі, що потрапив у аварію, перебувало більше пасажирів, аніж зазначено у списках», – повідомив Рашков.

«Остаточно про кількість загиблих можна буде говорити після детального огляду місця події за участю судово-медичних експертів, не виключено, що їх може бути більше. Експерти візьмуть проби ДНК, щоб ми могли ідентифікувати загиблих», – зазначив директор національної слідчої служби Болгарії Борислав Сарафов

Сімом пасажирам вдалося вистрибнути з палаючого автобуса. Постраждалих було доставлено до шпиталю швидкої допомоги в Софії з опіками обличчя та верхніх дихальних шляхів. Професорка клініки з лікування опіків Мая Аргірова повідомила, що загрози для життя постраждалих немає. «Постраждалі мають опіки на руках та обличчях, опіки верхніх дихальних шляхів. Деякі чекають операції. Загрози для їхнього життя немає», – запевнила вона.

Наразі на місці трагедії працює слідча група. Борислав Сарафов уточнив, що розглядаються дві основні версії причин події – помилка водія або раптова технічна несправність.