В Україні вдвічі більше одужань, аніж нових захворювань на ковід.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 12 729 нових випадків коронавірусної хвороби. Водночас одужало 23 107 осіб.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Це випливає із даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість добових випадків ковіду виявили у Києві (1631), у Дніпропетровській (1310), на Полтавщині (1141), Донецькій (929), Запорізькій (847), Київській (830) областях.

Динаміка шпиталізацій (середнє за сім діб)

Минулої доби в Україні шпиталізували 2055 осіб.

За день зафіксували 720 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 353 136 осіб.

Померло 82 318 людей.