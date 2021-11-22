Франція попередила Росію про "серйозні наслідки" у разі нападу на Україну.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан попередив владу Росії про "надзвичайно серйозні наслідки" у разі вторгнення в Україну.

Про це Ле Дріан заявив у ефірі радіостанції RTL, передає УНІАН.

Ле Дріан зазначив, що Франція стурбована "концентрацією сил" Росії біля кордонів з Україною. У разі "будь-якого порушення українського кордону і будь-якого вторгнення" настануть "надзвичайно серйозні наслідки", попередив він.

Голова МЗС Франції також сказав, що в останні місяці "прискорилося сповзання до авторитаризму" путінського режиму, відзначивши посилення репресій щодо опозиції. "Цей авторитарний крен тривожний", – наголосив Ле Дріан.

Він бачить, що Володимир Путін "хоче забезпечити свою владу, забезпечити вагу Росії на міжнародній арені" і "не хоче бачити своїм сусідом сильну і єдину Європу".

При цьому голова МЗС Франції зазначив, що Росія залишається сусідом Європи – "іноді нестерпним сусідом", але з ним так чи інакше належить "продовжувати розмовляти".

Саме тому минулого тижня Франція та Росія організували зустріч у форматі "два плюс два" між міністрами закордонних справ і міністрами оборони. "Не можу сказати, що вона пройшла дуже добре, але вона відбулася. Потрібно зберігати шляхи діалогу", – сказав він.