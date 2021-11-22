Львівщина цього тижня вийде з «червоної» зони карантину.

На Львівщині стабілізувалися індикативні показники поширення епідемії коронавірусу. Тож область уже цього тижня покине «червону» зону. Про це у понеділок, 22 листопада, під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Згідно із даними МОЗ, у Львівській області стабілізувалися всі показники захворюваності. Зокрема, у межах норми – коефіцієнт виявлення випадків інфікування, рівень госпіталізації, завантаженість ліжок із киснем та охоплення тестуванням.

Тож уже незабаром дія «червоної» зони карантину на Львівщині завершиться. Відповідне рішення, за словами Віктора Ляшка, цього тижня розглядатиме Державна комісія ТЕБ і НС.

«За карантинними індикаторами Львівська та Луганська області виходять із червоного рівня епідемічної небезпеки. Тому на цьому тижні ініціюватимемо засідання комісії ТЕБ і НС. Середній рівень перебування регіонів у "червоному" рівні становив 30–35 днів», – зазначив Ляшко.

Станом на понеділок, 22 листопада, на Львівщині зафіксували 397 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. 17 листопада, вперше від 18 липня, на Львівщині було зафіксовано, що тижнева кількість нових захворювань менша, ніж попереднього тижня.

Нагадаємо, «червона» зона карантину почала діяти на Львівщині 30 жовтня. Причиною цьому став стрімкий ріст захворювань на коронавірус.

Додамо, впродовж минулої доби в Україні виявили 7464 нові випадки коронавірусної хвороби. Це найменша кількість добових захворювань на COVID-19 за 50 діб – попередній мінімум був 3 жовтня (4821 захворювання). За вчора виявили на 69% менше нових випадків у порівнянні з попередньою неділею.

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