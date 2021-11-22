Статистика захворювань на ковід сягла 50-денного мінімуму.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 7464 нові випадки коронавірусної хвороби. Це найменша кількість добових захворювань на COVID-19 за 50 діб – попередній мінімум був 3 жовтня (4821 захворювання). За вчора виявили на 69% менше нових випадків у порівнянні з попередньою неділею.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Це випливає із даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.

Водночас минулої доби в Україні зафіксували 10 540 одужань. Загалом в Україні вже ввосьме за десять діб число одужань перевищує кількість нових захворювань.

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

За добу в Україні зафіксували 326 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 340 407 осіб.

Згідно з офіційною статистикою, померло 81 598 людей.

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)