Начальник ГУР МО України: Росія готується напасти на Україну до кінця січня.

В суботу зранку американський півмісячник Military Times опублікував статтю свого редактора Говард Альтман на основі його інтерв'ю з начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України бригадним генералом Кирилом Будановим. За оцінками української військової розвідки Росія готується за два місці розгорнути повномасштабний напад на Україну, як з моря, так і з території Білорусі. Росія, за словами Буданова, спробує спровокувати і використати протестні настрої для зміни керівництва України, "якщо їм це не вдасться, то свою роботу зроблять військові". Він зазначив, що "наші оцінки майже збігаються з оцінками наших американських колег"

Подаємо переклад статті в Military Times.

Росія готується напасти на Україну до кінця січня: начальник розвідувального управління Міноборони України

Росія зосередила понад 92 тис. військових навколо кордонів України, і готується до нападу до кінця січня або початку лютого, повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України в інтерв'ю Military Times.

Така атака, швидше за все, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, за якими підуть повітряні атаки на сході, десантні атаки в Одесі та Маріуполі і менш масштабне вторгнення через сусідню Білорусь, розповів український бригадний генерала Кирило Буданов в суботу вранці в ексклюзивному інтерв'ю.

За його словами, великомасштабні російські військові навчання "Захід-21" на початку цього року довели, наприклад, що вони можуть одночасно висадити понад 3,5 тис. десантників і спецназівців.

Напад, який готує Росія, сказав Буданов, буде значно руйнівнішим, ніж все раніше бачене в конфлікті, що почався в 2014 році, в результаті якого загинуло близько 14 тис. українців.

Оцінка українськими військовими того, як буде розвиватися потенційний напад Росії, показує, що країна оточена російськими батальйонними тактичними групами (BTG)

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Виступаючи в п'ятницю в газеті Washington Post, новий міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що неясно, чи прийняв президент Росії Володимир Путін рішення про напад.

Але Росія нарощує потенціал для цього, сказав Буданов в інтерв'ю "Military Times", збільшуючи чисельність військ і системи озброєння в окупованому Криму і розміщуючи такі системи, як системи балістичних ракет малої дальності "Іскандер" та іншу зброю в інших місцях поблизу кордону. І він посміявся над припущеннями, що суворі погодні умови в цю пору року відрадили би росіян від нападу.

"Це не проблема для нас і росіян", – сказав Буданов про бої в холодну погоду.

Однак, будь-якому такому нападу передує серія психологічних операцій, спрямованих на дестабілізацію України і підрив її боєздатності, сказав Буданов, виступаючи через перекладача.

"Вони хочуть спровокувати заворушення за допомогою протестів і мітингів, які показують, що люди виступають проти уряду", – сказав він.

Ці зусилля включають триваючі акції протесту проти антиковідної вакцинації, які, за словами Буданова, були організовані Росією, яка разом з цим намагається розпалити заворушення, пов'язані з економікою і постачанням енергії.

Крім того, Буданов заявив, що Росія намагається розпалити антиурядові настрої у зв'язку з інцидентом, який отримав назву "Вагнергейт", – контроверсії стосовно близько 30 членів російського приватного військового угруповання, відповідального за напади на території України. Члени групи "Вагнер", які опинились в Білорусі, мали були бути доставлені в Україну для арешту, але замість цього були відправлені в Росію за допомогою білоруського КДБ, сказав Буданов.

Російські психологічні операції використовуються для того, щоб показати, що "наша влада зрадила народ", – сказав Буданов.

Частиною цих зусиль, сказав він, є триваючий прикордонний конфлікт між Польщею і Білоруссю, яка намагається відправити біженців в Європу через польський кордон.

"Вони хочуть зробити ситуацію всередині країни щораз більш небезпечною і важкою та створити ситуацію, в якій ми повинні змінити уряд", – сказав Буданов. "Якщо їм це не вдасться, то свою роботу зроблять військові ".

Буданов сказав, що оцінки розвідки США і України щодо термінів російського нападу дуже подібні.

"Наші оцінки майже збігаються з оцінками наших американських колег", – сказав він.

Посольство Росії не відповіло на запит про коментар в суботу. Пентагон в суботу відмовився коментувати оцінки Буданова про терміни і характер будь-якого потенційного нападу Росії, замість цього вказавши на коментарі, зроблені в середу і четвер міністром оборони Ллойдом Остіном.

В середу Остін заявив журналістам, що США продовжують бачити "тривожну поведінку Росії".

“Ми точно не знаємо, що задумав Путін", – сказав він. “Але ці рухи, безумовно, привертають нашу увагу. І я б настійно закликав Росію бути більш прозорою стосовно того, що вони збираються зробити, щоб виконати Мінські угоди."

"Наша підтримка територіальної цілісності суверенітету України залишається непохитною".

Після зустрічі з Резніковим в четвер Остін заявив, що США "будуть продовжувати просувати наш спільний пріоритет з протидії російській агресії і поглиблювати нашу співпрацю в таких областях, як безпека на Чорному морі, кіберзахист і обмін розвідданими".

Буданов сказав, що в ідеалі США можуть допомогти стримати будь-яке російське вторгнення за допомогою додаткової військової допомоги і посилення дипломатичного та економічного тиску, включаючи посилення санкцій проти Росії і арешт та блокування російських банківських рахунків.

Крім того, на додаток до вже обіцяної і наданої американської допомоги, в тому числі патрульними катерами Mark VI, протитанковим системам Javelin і легким радіолокаційним системам протидії вогню AN/TPQ-53, Україна шукає додаткові системи протиповітряної, ракетної і безпілотної оборони і пристрої електронного придушення, сказав Будонов. До бажаного Україною списку входять ракетні батареї Patriot та протиракетні, артилерійські та мінометні системи.

Раніше військові чиновники України повідомляли Military Times про значний ефект застосування системи AN/TPQ-53. Проти російських військ, сказав Буданов, також використовувалися і системи Javenlin. Вони, поряд з безпілотними літальними апаратами турецького виробництва, що застосовуються проти артилерійських військ пов'язаних з Росією сепаратистів, мають значне психологічне стримуючий вплив, сказав Буданов, змушуючи росіян двічі подумати про напад.

Тим не менш, за його словами, Україна потребує більшої допомоги з боку Америки.

"Я думаю, що зараз нам цього недостатньо", – сказав він про поточну і обіцяну американську допомогу Україні. "Нам потрібно більше. Жодна країна, крім України, не веде відкритої війни з Росією. І веде її сім років. Ось чому ми впевнені, що США мають дати нам все, чого ми не отримали раніше. І просто зараз. Тепер дуже вдалий час для цього. Тому що після цього може бути дуже пізно".