Добова статистика ковіду опустилася до місячного мінімуму.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 10 635 нових випадків коронавірусної хвороби. Це найменша кількість добових захворювань на COVID-19 за понад місяць - попередній мінімум був 17 жовтня (9524 захворювання).

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у неділю Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість добових захворювань виявили у Дніпропетровській (1242), Миколаївській (693), Одеській (655), Запорізькій (653) і Хмельницькій (598) областях.

 

Частка позитивних тестів на ковід у динаміці 

 

Минулої доби із підозрою на коронавірусну хворобу шпиталізували 4048 людей.

 

За вчора зафіксували 377 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 332 943 особи.

 

Згідно з офіційною статистикою, померло 81 272 людей.

 

21.11.2021

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