Галицькі хроніки COVID-19: 20 листопада.

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 421 255 хворих на сovid-19. За минулу добу 1 923 нових випадків: 1 017 – на Львівщині, 336 – на Тернопіллі та 570 – на Івано-Франківщині.

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 44 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 27 – у Львівській області, 7 – у Тернопільській області, 10 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,34%. З початку епідемії в Галичині зафіксовано 9 839 смертей від ковіду.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

20 листопада 2021 р. (09:00): 99 835 випадків, 336 нових

 

Тернопіль – 55 осіб

Бережанський район – 31 особа

Борщівський район – 20 осіб

Бучацький район – 6 осіб

Гусятинський район – 14 осіб

Заліщицький район – 28 осіб

Збаразький район – 16 осіб

Зборівський район – 10 осіб

Козівський район – 14 осіб

Кременецький район – 12 осіб

Лановецький район – 11 осіб

Монастириський район – 8 осіб

Підволочиський район – 11 осіб

Підгаєцький район – 3 особи

Теребовлянський район – 8 осіб

Тернопільський район – 34 особи

Чортківський район – 13 осіб

Шумський район – 4 особи

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

20 листопада 2021 р. (09:00): 203 652 випадків, 1 017 нових

 

Львів – 35 осіб

Бродівський район – 10 осіб

Буський район – 12 осіб

Дрогобицький район – 19 осіб

Жидачівський район – 18 осіб

Жовківський район – 32 особи

Золочівський район – 24 особи

Кам'янко-Бузький район – 6 осіб

Перемишлянський район – 15 осіб

Пустомитівський район – 42 особи

Радехівський район – 2 особи

Самбірський район – 9 осіб

Сокальський район – 42 особи

Старосамбірський район – 3 особи

Стрийський район – 19 осіб

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

20 листопада 2021 р. (09:00): 117 768 випадків, 570 нових

 

Івано-Франківськ – 99 осіб

Тисменицький район – 43 особи

Надвірнянський район – 54 особи

Косівський район – 39 осіб

Калуський район – 45 осіб

Долинський район – 48 осіб

Тлумацький район – 10 осіб

Галицький район – 19 осіб

Коломийський район – 82 особи

Рожнятівський район – 10 осіб

Богородчанський район – 30 осіб

Городенківський район – 18 осіб

Верховинський район – 3 особи

Рогатинський район – 43 особи

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 листопада 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)

 

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