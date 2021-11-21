Галицькі хроніки COVID-19: 20 листопада.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 421 255 хворих на сovid-19. За минулу добу 1 923 нових випадків: 1 017 – на Львівщині, 336 – на Тернопіллі та 570 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 44 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 27 – у Львівській області, 7 – у Тернопільській області, 10 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,34%. З початку епідемії в Галичині зафіксовано 9 839 смертей від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 листопада 2021 р. (09:00): 99 835 випадків, 336 нових
Тернопіль – 55 осіб
Бережанський район – 31 особа
Борщівський район – 20 осіб
Бучацький район – 6 осіб
Гусятинський район – 14 осіб
Заліщицький район – 28 осіб
Збаразький район – 16 осіб
Зборівський район – 10 осіб
Козівський район – 14 осіб
Кременецький район – 12 осіб
Лановецький район – 11 осіб
Монастириський район – 8 осіб
Підволочиський район – 11 осіб
Підгаєцький район – 3 особи
Теребовлянський район – 8 осіб
Тернопільський район – 34 особи
Чортківський район – 13 осіб
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 листопада 2021 р. (09:00): 203 652 випадків, 1 017 нових
Львів – 35 осіб
Бродівський район – 10 осіб
Буський район – 12 осіб
Дрогобицький район – 19 осіб
Жидачівський район – 18 осіб
Жовківський район – 32 особи
Золочівський район – 24 особи
Кам'янко-Бузький район – 6 осіб
Перемишлянський район – 15 осіб
Пустомитівський район – 42 особи
Радехівський район – 2 особи
Самбірський район – 9 осіб
Сокальський район – 42 особи
Старосамбірський район – 3 особи
Стрийський район – 19 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 листопада 2021 р. (09:00): 117 768 випадків, 570 нових
Івано-Франківськ – 99 осіб
Тисменицький район – 43 особи
Надвірнянський район – 54 особи
Косівський район – 39 осіб
Калуський район – 45 осіб
Долинський район – 48 осіб
Тлумацький район – 10 осіб
Галицький район – 19 осіб
Коломийський район – 82 особи
Рожнятівський район – 10 осіб
Богородчанський район – 30 осіб
Городенківський район – 18 осіб
Верховинський район – 3 особи
Рогатинський район – 43 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 листопада 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
21.11.2021