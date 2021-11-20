В Україні вшосте за вісім діб фіксують більшу кількість одужань, аніж захворювань.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 18 250 нових випадків коронавірусної хвороби.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Це випливає із даних, оприлюднених у суботу Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість випадків ковіду виявили на Дніпропетровщині (1870), в Києві (1484), у Запорізькій (1027), Львівській (1017) і Донецькій (1010) областях.

Водночас, минулої доби в Україні виявили 21 979 одужань. Таким чином, кількість одужань вшосте зі вісім діб випереджає число захворювань.

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

Минулої доби в Україні шпиталізували 3594 особи.

За день зареєстровано 664 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 322 308 осіб.

Померло 80 895 людей.