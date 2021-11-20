Сенатори У США запропонували санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну.

Окрім того, пропонується за вказаного розвитку подій надати додаткову військову допомогу Україні.

Голова комітету зі закордонних справ Сенату Конґресу США, демократ Роберт Менендес (Robert Menendez) запропонував поправку до проєкту оборонного бюджету на поточний фінансовий рік (почався першого жовтня), що передбачає запровадження низки нових санкцій проти Росії у випадку ворожих дій з її боку щодо України. Про це повідомив інформаційний портал Axios з покликом на інформацію, опубліковану на сайті Конґресу.

Згідно з текстом поправки, «нові значущі санкції слід запровадити у разі, якщо уряд РФ здійснюватиме військову ескалацію чи інші ворожі операції проти України». Менендес наполягає на тому, що президентові США потрібно що 15 днів оцінювати, чи відбулася «значна ескалація військових дій» проти України порівняно зі станом справ до першого листопада 2021 року. Якщо адміністрація США вважатиме, що такі події відбуваються, вона повинна буде протягом 30 днів запровадити низку антиросійських рестрикцій.

Сенатор пропонує запроваджувати санкції проти вищого російського керівництва, включно з главою держави, міністрів, військовиків і співробітників розвідки, які «займаються плануванням або здійсненням вторгнення» на територію України. Менендес також наполягає на необхідності рестрикцій проти Ощадбанку, ВТБ, «Газпромбанку», «Промсвязьбанку», газогону «Північний потік-2», інших російських структур та підприємств, а також суверенного боргу країни. Окрім того, сенатор пропонує за вказаного розвитку подій надати додаткову військову допомогу Україні.

Нагадаємо, що Палата представників Конгресу США наприкінці вересня схвалила проєкт оборонного бюджету на наступний фінансовий рік обсягом $778 млрд. Сенат, як очікується, розгляне свою версію проєкту оборонного бюджету, яка відрізняється від схваленої в нижній палаті. Після цього буде скликано комісію для узгодження деталей двох проєктів. Обидві палати мають проголосувати за узгоджений документ, після чого його надішлють на підпис главі держави.